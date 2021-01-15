banner363

banner380

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
WhatsApp’tan Türkiye’deki kullanıcılara özel bilgilendirme
WhatsApp’tan Türkiye’deki kullanıcılara özel bilgilendirme
MHP Genel Başkanı Bahçeli, koronavirüs aşısı yaptırdı
MHP Genel Başkanı Bahçeli, koronavirüs aşısı yaptırdı
Altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatları ne kadar oldu?
Resmi Gazete başlıkları
Resmi Gazete başlıkları

Büyükşehir’den servisçi esnafına 1 milyon TL’lik destek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Pandemi döneminde sıkıntı yaşayan servisçi esnafını da yalnız bırakmadı. Büyükşehir Belediyesi, karşılığı 1 milyon liranın üzerinde olan yıllık servis vize ücretlerini alınmamasına yönelik karar ile servisçi esnafına büyük destek sağlamış oldu.

KAYSERİ 15.01.2021, 11:57
2
Büyükşehir’den servisçi esnafına 1 milyon TL’lik destek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Pandemi döneminde sıkıntı yaşayan servisçi esnafını da yalnız bırakmadı. Büyükşehir Belediyesi, karşılığı 1 milyon liranın üzerinde olan yıllık servis vize ücretlerini alınmamasına yönelik karar ile servisçi esnafına büyük destek sağlamış oldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında geçtiğimiz günlerde yapılan Ocak Ayı Meclis Toplantısı’nda servis araçlarından alınan 1 yıllık vize ücretinin alınmaması oy birliği ile kabul edildi. Alınan karar ile Pandemi döneminde zorluk yaşayan servisçi esnafına destek verildi.

SERVİS ESNAFINDAN 1 YIL VİZE ÜCRETİ ALINMAYACAK

Meclis toplantısında meclis üyelerinin talep ve görüşlerini de dinleyen Başkan Büyükkılıç, Kovid-19 salgınının yayılımının en aza indirilmesi, salgınla mücadele ve salgının etkilerinin azaltılması faaliyetleri kapsamında ekonomik olarak zarar gören servisçi esnafı desteklemek amacıyla, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Servis Araçları Yönetmeliği gereği tahditli plaka ve özel izin belgeli servis araçlarından alınan yıllık vize ücretlerinin 1 yıl süreyle alınmaması maddesini de oyladı ve oy birliği ile kabul edildi.

SERVİSÇİLERE 1 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE DESTEK

Büyükşehir Meclisi aracılığıyla Kayseri’de, aralarında minibüs, otobüs ve otomobil türünden 5 binden fazla servis aracını ilgilendiren söz konusu karar ile servisçi esnafına sağlanan destek miktarı 1 milyon 27 bin 620 TL oldu. 2021 yılında alınması gereken ancak meclis kararıyla alınmayan vize ücretleri ile servisçi esnafının, Pandemi sürecinde yaşadığı ekonomik sıkıntıların giderilmesi hedefleniyor.

“İNSANIMIZIN, HEMŞEHRİLERİMİZİN HER ZAMAN YANINDAYIZ”

Pandemi döneminde de hizmetlerini aksatmayan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve ekibi, bu süreçte vatandaşların yanında olmayı sürdürüyor. Konuya ilişkin konuşan Başkan Büyükkılıç, “Türkiye gibi Kayseri’miz de Pandemi sürecinde gerek sağlık, gerekse sosyal ve ekonomik anlamda zor günler geçirdi, kısmen de olsa zor günler geçirmeye devam ediyor. Bizler de yerel yönetimler ve yöneticiler olarak bir yandan hizmetlerimizi sürdürürken, diğer yandan da sıkıntı yaşayan insanımıza, hemşehrilerimize neler yapabiliriz diye gayret ediyor ve çalışıyoruz. Sıkıntı yaşayan ve bize intikal edenlerden bir tanesi de servisçi esnafımız oldu. Biz de belediye meclis gündemimize bu konuyu taşıyarak onlardan 1 yıllık vize ücreti almamayı karara bağladık. Bu sayede bir nebze de olsa esnafımızın yarasına merhem olmaya, sıkıntısını gidermeye çalıştık. Belediye olarak elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince insanımızın, vatandaşlarımızın her zaman yanındayız, yanlarında olmaya da gayret göstereceğiz” ifadelerinde bulundu.
Yorumlar (0)
banner429
banner422
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 17 35
2. Fenerbahçe 17 35
3. Galatasaray 17 33
4. Gaziantep FK 17 31
5. Alanyaspor 18 30
6. Hatayspor 17 28
7. Trabzonspor 17 26
8. Karagümrük 17 24
9. Antalyaspor 18 24
10. Konyaspor 17 22
11. Sivasspor 17 22
12. Başakşehir 17 22
13. Kasımpaşa 17 22
14. Malatyaspor 17 21
15. Rizespor 17 21
16. Göztepe 17 19
17. Gençlerbirliği 17 19
18. Kayserispor 17 16
19. Ankaragücü 17 15
20. Denizlispor 17 14
21. Erzurumspor 18 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 17 36
2. Liverpool 17 33
3. Man City 16 32
4. Leicester City 17 32
5. Everton 17 32
6. Tottenham 17 30
7. Southampton 17 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 18 24
12. Leeds United 17 23
13. Crystal Palace 18 23
14. Wolverhampton 18 22
15. Newcastle 17 19
16. Burnley 16 16
17. Brighton 18 14
18. Fulham 16 12
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 18 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 18 32
5. Real Sociedad 19 30
6. Sevilla 17 30
7. Granada 18 27
8. Celta de Vigo 18 23
9. Cádiz 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 17 21
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Deportivo Alaves 18 18
17. Real Valladolid 18 18
18. Elche 16 16
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 18 12