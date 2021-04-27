Büyükşehirden Ramazan dayanışması

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ramazan ayı boyunca korona virüs ile mücadele kapsamında fedakârca sahada görev yapan filyasyon ekiplerine iftar, ihtiyaç sahiplerine ise hem iftar hem de sahur yemeği dağıtıyor. Büyükşehir Belediyesi, 10 bin ihtiyaç sahibi aileye de iaşe yardımında bulundu.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, paylaşmanın, yardımlaşmanın ve dayanışmanın en yoğun olduğu Ramazan ayının bereketini sofralara taşıyor. Ekiplerce yapılan çalışmalar kapsamında Ramazan’ın ilk gününden itibaren 65 yaşından büyük hiçbir sosyal güvencesi olmayan, geliri bulunmayan, bakacak kimsesi olmayan yaşlılara ve Kayseri Valiliği tarafından otelde barınma hizmeti verilen vatandaşlara hem iftar yemeği hem de sahur kahvaltısı ikram ediyor. Fedakârca görev yapan filyasyon ekiplerinin her zaman yanında olan Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında da onları unutmayarak, filyasyon ekiplerine günlük 300 adet sıcak iftar yemeği ikram ediyor. Ayrıca Büyükşehir ekipleri, her Ramazan olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürdü. Ekipler, 10 bin ihtiyaç sahibi aileye, içerisinde gıda ürünlerinin olduğu ‘Ramazan İaşe Kolisi’ dağıtımı yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımız ile dayanışmamızı sürdürmeye devam edeceğiz. Ramazan ayı birlik ve beraberliğin yanı sıra paylaşmanın, yardımlaşmanın ve dayanışmanın en yoğun olduğu bir aydır. Bu mübarek ayın bereketini tüm vatandaşlarımızın sofralarına taşıyoruz. Sadece vatandaşlarımıza değil, pandemi sürecinde görevi başında kapı kapı gezen filyasyon ekiplerine de iftar yemekleri ikram ediyoruz. Yemeklerimiz, steril koşullarda özel şekilde paketlenerek iftar ve sahur sofralarıyla buluşuyor” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri halkına huzurlu ve bereketli bir Ramazan ayı geçirmelerini temenni ederek, korona virüs ile mücadele kapsamında bir kez daha maske, mesafe ve temizlik kurallarını hatırlatmayı ihmal etmedi.