Büyükşehirden otobüs şoförlerine hizmet içi eğitim programı

Büyükşehir Belediyesi’nde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından düzenlenen Özel Halk Otobüsü Şoförleri Eğitim Programı’nda eğitim gerçekleştirildi.

KAYMEK A.Ş. Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi tarafından gerçekleştirilen ve Ulaşım A.Ş. ile Halk Otobüsçüleri Esnafı Odası mensubu otobüs şoförlerinin katıldığı programda Psikolojik Danışman Muhammed Ali Akdağ tarafından eğitim verildi. Psikolojik Danışman Akdağ tarafından verilen eğitimde ‘meslek etiği, öfke kontrolü, zor insanla diyalog, ikna, stres yönetimi‘ gibi konu başlıkları ele alınırken otobüs şoförlerinin problemleri, çözümleri ve vatandaşa daha iyi hizmet vermenin yolları konuşuldu. KAYMEK Huzur Çınarı tarafından düzenlenen hizmet içi eğitim programları ile otobüs şoförlüğüne ilişkin hemen her konuda gerekli eğitimler veriliyor. Söz konusu eğitim programlarında, beden dili, iletişim becerileri başta olmak üzere, davranışsal yaklaşım, stres yönetimi, şoför psikolojisi, güvenli sürüş eğitimleri, iş disiplini, öfke kontrolü, iş bilgisi ve yönetimi, iş yeri kuralları ve iş ahlakı, iş etiği gibi birçok konu yer alıyor.

Planlanan eğitimlerde 750 özel halk otobüs şoförü toplam 6 saat ders alıyor.