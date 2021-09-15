Büyükşehir’den lezzetin anavatanında ’pastırma’ kursu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KAYMEK ile Çemen’s Gurme iş birliği ile düzenlenen Pastırma Doğrama ve Sunum Teknikleri Kursu’nun tanıtım programına katıldı. Büyükkılıç, pastırmanın anavatanı, gastronominin merkezi Kayseri’yi hak ettiği yere getirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Büyükşehir Belediyesi KAYMEK A.Ş. zenginlikler şehri Kayseri’de, kültürel mirasımız pastırmanın doğranması ve sunumu ile ilgili ’Pastırma Doğrama ve Sunum Teknikleri’ kursu açtı. KAYMEK Akademi Mutfak Atölyesi’nde başlayan kurslarda şehrin gastronomi değeri olan pastırmanın doğranması ve sunumu ile ilgili teorik ve uygulamalı derslerden oluşan kursta şehrin tanıtımına da katkı sağlaması, aynı zamanda bu alanda kalifiye eleman ihtiyacına da karşılık vermesi amaçlanıyor. Kurs tanıtım programına eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte katılan Başkan Büyükkılıç’a, Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk ile İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Oğuzhan Postallı eşlik etti.

“BUNU SADECE KAYSERİLİLER YAPABİLİYOR”

Proje ortağı Çemen’s Gurme marka kurucusu ve sahibi Hülya Tiritoğlu, pastırma doğramanın çok önemli bir sanat olduğunu belirterek, “Bu projemizde verdiğiniz destekten ötürü çok teşekkür ediyorum. İnşallah şehrimize, sektörümüze faydalı olur diye istiyoruz. Bu gerçekten bir sanat ve bunu sadece Kayserililer yapabiliyor. Pastırma doğramak çok önemli bir sanat” dedi.

Mutfak önlüğünü giyen Başkan Büyükkılıç eldivenlerini de takarak pastırma doğradı ve uzmanından pastırma doğraması ile ilgili incelikleri ve detayları öğrendi. Başkan Büyükkılıç, eşi Necmiye Büyükkılıç’a da pastırma ikram etti.

“ŞİİR GİBİ EĞİTİM OLACAK”

Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada eğitmen Atilla Çarşıbaşı tarafından pastırma konusunda eğitim verileceğini belirterek, şunları söyledi:

“Hem pastırmanın yapılışı hem doğranışı ve sunumu bağlamında adeta şiir gibi eğitim olacak. Burada KAYMEK ile Çemen’s grubunun birlikte yaptığı hizmeti paylaşıyoruz. Amacımız sektöre katkıda bulunmak. Oldukça yaygınlaşan, kamuoyunda kabul gören, tanıtımı konusunda artık bir sıkıntı yaşamadığımız ama eleman bulmada zorluklar çekmeye başladığımız bir süreçteyiz. Onu giderme adına KAYMEK’in ruhunda olan ihtiyaçlara yönelik meslek alanlarında eleman yetiştirme, dolayısıyla vasıflı, nitelikli eleman olma anlayışı içerisinde bir çalışma yapıyoruz. O açıdan aday kursiyerleri tebrik ediyorum, sektörde alanında eleman olacaksınız.”

“KAYSERİ GASTRONOMİNİN MERKEZİ”

Kayseri’nin gastronominin merkezi olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Koramaz Vadisi, biliyorsunuz geçici miras listesine girdi. O boyutuyla yine UNESCO ile işbirliğimiz devam ediyor. Kalıcı olması için çalışmalar yapıyoruz. Amacımız Kayseri’yi hak ettiği yere getirmek, kamuoyu ile paylaşmak ve insanlığın yararlanmasına ve bilgisine sunmak. O açıdan bir zenginlikler şehrinden, değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış Kayseri’den bahsediyoruz. Bunun getirdiği tatlarda da bir zenginlik söz konusu oluyor” diye konuştu.

Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak denge unsuru bağlamında bu konuda yerlerini aldıklarını ifade ederek, “Son süreçte çölyak ile ilgili bir çalışma yaptık. Glütensiz Kafe dedik, şimdiye kadar mantımızı, hamburgerimizi, nevzine tatlımızı yiyemeyen yavrularımız, canlarımız bundan sonra artık bu tatları da Kayseri’mizde rahatlıkla yiyecek konum ve duruma geldi. Bu bir sosyal sorumluluk projesiydi, hem ürünlerimizi pazarlıyoruz, hem de ikramlarımızı yapıyoruz, bir eksikliği gidermiş oluyoruz” dedi.

KURSİYERLERE 3 AY EĞİTİM VERİLECEK

Başkan Büyükkılıç, Pastırma Doğrama ve Sunum Teknikleri Kursu’nda, usta eğitmen Atilla Çarşıbaşı tarafından kursiyerlere pastırmanın tarihçesinden yapılışına, bölümlerinden satış ve sunum tekniklerine kadar 3 ay süreyle eğitim verileceğini sözlerine ekledi.