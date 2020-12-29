Büyükşehir’den ilçe yollarına 14 milyon TL’lik sıcak asfalt

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilçe yollarına 13 milyon 863 bin TL harcama ile 55 bin 454 ton Bitümlü Sıcak Asfalt (BSK) serilerek, vatandaşlara daha modern, konforlu ulaşım imkanı sağladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 31 Mart yerel seçimlerinden bu yana 16 ilçeye trafik akışının sorunsuz, modern ve konforlu şekilde ulaşımı için çalışmalarını sürdürüyor. Tek tek bütün ilçeleri gezen ve sorunları, talepleri yerinde inceleyen Başkan Dr. Büyükkılıç’ın talimatıyla Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından tüm ilçelere ‘modern ve konforlu’ yollar için sıcak asfalt çalışması yapıldı.

İlçe yollarında araç sürücülerini rahat ettirmek ve trafik güvenliğini üst seviyeye çıkarmak için mesai gözetmeksizin çalışan Büyükşehir Fen İşleri Daire Başkanlığı, ilçelere kararlı ve azimli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

FEN İŞLERİ’NDEN İLÇELERE 14 MİLYON TL’LİK SICAK ASFALT

Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Bünyan’a 4 bin ton, Develi’ye 10 bin 240 ton, Özvatan’a 4 bin 250 ton, İncesu’ya 4 bin 500 ton, Yahyalı’ya 16 bin 300 ton, Tomarza’ya 2 bin 620 ton, Yeşilhisar’a 4 bin 500 ton, Akkışla’ya 2 bin 644 ton, Hacılar’a bin 900 ton ve Felahiye’ye 4 bin 500 ton olmak üzere toplam 55 bin 454 ton sıcak asfalt kullanılırken, bu yatırımlar 13 milyon 863 bin 500 TL’ye mal oldu.

“16 İLÇEMİZİ BAĞRIMIZA BASIYORUZ”

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Büyükkılıç, ilçelerde sıcak asfalt konusundaki talepleri için ilçe belediye başkanları ile istişare etmek suretiyle ihtiyaçları giderme yönünde gayret gösterdiklerini belirterek, “16 ilçemizin tamamını kucaklayan hizmet anlayışımız ve hizmet etmeyi ibadet bilen anlayışımız sürecek. İlçelerimizin yollarını güzelleştirmek adına projelerimizi ve hizmetlerimizi tüm ilçe belediye başkanlarıyla birlikte el birliğiyle hayata geçirmeye devam edeceğiz. 16 ilçemizi bağrımıza basıyoruz. Biriz beraberiz, hep birlikte Kayseriyiz diyoruz” ifadelerini kullandı.