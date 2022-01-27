Büyükşehir’den iki ayrı ihale

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin muhtelif yerlerinde bulunan toplam 8 adet arsa, düzenlenecek 2 ayrı ihale ile satılacak.

Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan, şehrin muhtelif yerlerindeki 3 adet arsa, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak “Kapalı Teklif Usulü” ihale ile satılacak. Anbar’daki 3 milyon 750 bin TL’lik muhammen bedelli konut, Cırgalan’daki 4 milyon TL’lik muhammen bedelli ticaret ve Yeşilyurt’taki 4 milyon 100 bin TL’lik muhammen bedelli ticaret arsası için 8 Şubat 2022 Salı günü saat 14.00’te yapılacak ihale Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu’nda gerçekleştirilecek. Yine mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan şehrin muhtelif yerlerinde bulunan toplam 5 adet arsa, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince yapılacak “Açık Teklif Usulü” ihale ile satılacak.

Yatırıma uygun olarak diğer arsa alanları olan Pervane’deki 950 bin TL’lik muhammen bedelli ticaret, yine Pervane’deki 1milyon 350 bin TL’lik muhammen bedelli ticaret, Erciyes’teki 1 milyon 500 bin TL’lik muhammen bedelli günü birlik tesis alanı, Konaklar’daki 1 milyon 750 bin TL’lik muhammen bedelli konut ve Kötügöller’deki 2 milyon 950 bin TL’lik muhammen bedelli ticaret arsası için 8 Şubat 2022 Salı günü saat 14.30’da yapılacak ihale Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu’nda gerçekleştirilecek.

İhaleye girmek isteyenler, geçici teminatları yatırarak ihaleye katılabilecekken, ihaleyle ilgili daha detaylı bilgi, Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü’nden edinilebilecek.