Büyükşehir’den ihale

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocasinan İlçesi, Güneşli Mahallesi’nde bulunan 50 adet Konut Alanı Arsası ’Açık Teklif Usulü’ ihale ile ayrı ayrı satışa çıkarılacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocasinan İlçesi, Güneşli Mahallesi’nde bulunan 50 adet Konut Alanı Arsası ’Açık Teklif Usulü’ ihale ile ayrı ayrı satışa çıkarılacak. İhale, 5 Temmuz Salı günü saat 10.00’da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Kongre Kültür ve Sanat Merkezi Salonu’nda gerçekleştirilecek.

İhalenin son müracaat tarihi 4 Temmuz Pazartesi günü, en geç saat 16.30 olarak belirlenirken, ihaleye katılmak isteyen vatandaşlar müracaatlarını Büyükşehir Belediyesi Gelir Şube Müdürlüğü’ne yapabilecek.