Büyükşehir’den ‘hizmet içi eğitim’ programı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş (KAYMEK) bünyesinde faaliyet gösteren Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi, öz saygı, motivasyon, kurumsal aidiyet ve meslek etiği konuları üzerine hizmet içi eğitim programı düzenledi.

Kayseri’de eğitim ve kültür faaliyetlerinin adresi olan Büyükşehir Belediyesi kuruluşu KAYMEK, Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi aracılığı ile eğitim seminerlerine devam ediyor. Bu çerçevesinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen hizmet içi eğitim programına Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı İbrahim Özçekiç, İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Oğuzhan Postallı, İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan, Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı Gürcan Senem, Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık ile belediye personelleri katıldı.

Huzur Çınarı’nın tanıtım videosunun izletildiği programda Uzman Aile Danışmanı Sebahat Bayar kişisel gelişimde ‘öz saygı ve öz şefkat’, Medya ve İletişim Uzmanı Fatma Kırıcı ‘motivasyon’ ve uzman danışmanlar Hatice Demirel ile Muhammed Ali Akdağ ‘kurumsal aidiyet ve meslek etiği’ konuları ile ilgili sunum yaparak, belediye personellerine önemli bilgiler verdiler.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, bu programı hizmet içi eğitim semineri çerçevesinde düzenlediklerini belirterek, uzman danışmanlara katkılarından dolayı teşekkür etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan personeller olarak şehre en güzel şekilde hizmet ettiklerini vurgulayan Öztürk, “Biz hizmetlerimizi yaparken, hep beraber insanların gönlüne dokunmak suretiyle yapıyoruz ve bir aile mantığı içerisinde çalışıyoruz. Biz bir aileyiz, bunu hiçbir zaman unutmamız gerekir” dedi.

Öztürk, alınacak kararlarda, yapılacak işlerde Allah rızasını ve insanların mutluluğunu düşünmek gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Yapmış olduğumuz çalışmaların başarısı hepimize aittir. Dolayısıyla biz bu çalışmalardaki güzellikleri gördükçe, bir insanın gönlüne dokunduğumuzu gördükçe, bunun başarısının bize ait olduğunu düşünürsek hakikaten kendimize değer vermiş oluruz, kendimize öz saygı anlamında katkı vermiş oluruz. Hepimiz halkanın birer parçalarıyız. Biz bu halkayı hep birlikte tamamlıyoruz. Biz çalışarak mutlu olmayı denersek daha çok başarılı oluruz, daha çok insanların gönlüne dokunuruz, daha çok kendimizi mutlu ederiz. Buradaki başarıyı özetleyecek olursak, bir insanın mutlu olduğunu görmek eğer bize mutluluk veriyorsa biz hayatımız boyunca başarılı oluruz. Bu bizi hedefe mutlaka götürür. Başarıdan başarıya koşacağımız, gelecekte daha güzel işler yapacağımız nice yıllara diyorum.”