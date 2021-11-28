banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Taksim’de genç kızı felç eden öldüresiye dayak kamerada
Taksim’de genç kızı felç eden öldüresiye dayak kamerada
Yargıtay izin ücretinde son noktayı koydu
Yargıtay izin ücretinde son noktayı koydu
Curlingte Türkiye Şampiyon
Curlingte Türkiye Şampiyon
Esenyurt’ta Çiçek Abbas filmi gerçek oldu
Esenyurt’ta Çiçek Abbas filmi gerçek oldu

Büyükşehir’den hayvancılığa can suyu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, büyük ve küçükbaş hayvanlara içme suyu sağlamak amacıyla Develi, Tomarza ve Yahyalı ilçelerinde 13 mahallede toplam 40 bin metrekarelik alanda kil kaplama ile hayvan içme suyu göletleri oluşturarak etrafına tel çit çektiği alanları hayvancılığın hizmetine sundu.

KAYSERİ 28.11.2021, 11:47
Büyükşehir’den hayvancılığa can suyu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, büyük ve küçükbaş hayvanlara içme suyu sağlamak amacıyla Develi, Tomarza ve Yahyalı ilçelerinde 13 mahallede toplam 40 bin metrekarelik alanda kil kaplama ile hayvan içme suyu göletleri oluşturarak etrafına tel çit çektiği alanları hayvancılığın hizmetine sundu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, besicilerin yaylalarda otlattıkları hayvanların susuz kalmaması için Develi’de 8, Tomarza’da 4 ve Yahyalı’da 1 mahallede Hayvan İçme Suyu Göletleri oluşturdu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Tomarza’da Yeşilbağ, Kömür, Ekinli ve Kızılören, Develi’de Kozluca’da 2, Gümüşören’de 2, Kozluca-Gümüşören ortası, Çöten, Yazıbaşı ve Epçe ile Yahyalı’da ise Süleyman Fakılı mahallelerinde toplam 40 bin 413 metrekarelik alanda bulunan Hayvan İçme Suyu Göletleri’ne Kil Kaplama ve Tel çit çekimi yapıldı.

Develi İlçesi Epçe Mahalle Muhtarı Yusuf Tekin, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve ekibine büyük ve küçükbaş hayvanlara yönelik yapılan bu önemli ve anlamlı hizmet için teşekkür etti. Muhtar Tekin, mahalle sakinlerinin ve besicilerin bu duruma çok sevindiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

“Bulunduğumuz bölge mahallemizin Çardak bölgesi. Burada daha önce su tutmadığından küçük çaplı göletimiz vardı. Hayvanlarımız otlayamıyordu, vatandaşlarımız da hayvanları sulamak için tankerle su getirmek zorunda kalıyordu. Biz de bunu Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Develi Belediye Başkanımıza talep ettik, talebimizi olumlu gördüler. Vahşi hayvanların içeri girmemesi için tel örgüyle çevirdiler, altını da kil ile kapladılar. Büyükşehir’imiz 400 metre buraya yüz onluk kangal boru döşedi, suyumuzu basıyoruz, göletimiz doluyor. Emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç Bey’e, Genel Sekreter Yardımcımız Bayar Özsoy Bey’e, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanımız Duran Safrantı Bey’e ve Develi Belediye Başkanımız Mehmet Cabbar ile ziraat mühendislerimize teşekkür ediyorum. Buradan yaklaşık 3 bin hayvanımız sebeplenecek, vatandaşlarımız bu duruma çok sevindi.”

Kozluca Mahalle Muhtarı Bayram Erol da hayvancılık açısından yapılan bu hizmet ile hayvanların bu göletler sayesinde susuzluktan kurtulduğunu belirterek, “Develi’nin en kıdemli muhtarlarından birisiyim, benim altıncı dönemim. Eskiden benim köyde böyle gölet yoktu, bu dönem Allah razı olsun çok güzel oldu, göletlerimiz, yolumuz, hizmetlerimiz, gelecek sene de asfaltımız olacak. Hayvancılık açısından en güzel köy, Develi’nin hayvancılığa en elverişli köyü. Büyükşehir’imize teşekkür ediyorum, çok güzel iş yaptılar, hayvanlarımız bu göletler sayesinde kurtuldu. Allah razı olsun” diye konuştu.

Göletin kışın da havuz görevi yaptığını vurgulayan Erol, “Bu göletimizde hayvanlar içeri girince buradan içeri kadar hat çektik, hatlarla bütün ahırlardan su içme işine yarıyor. Kışın bilhassa havuz görevi yapıyor, Büyükşehir’imiz aşağıda iki gölet, yukarıda bir gölet daha yaptı, onlar da yayılırken işe yarıyor. Bu göletimiz havuz görevi yapıyor, kışını hayvanların ahırda su içmesine yarıyor” dedi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 13 33
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 13 26
4. Alanyaspor 14 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Karagümrük 13 22
7. Başakşehir 14 22
8. Galatasaray 13 21
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Altay 14 17
13. Giresunspor 14 16
14. Kayserispor 14 16
15. Gaziantep FK 13 15
16. Sivasspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 13 10
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 12 27
2. Ankaragücü 13 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 12 10
18. Altınordu 13 10
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Liverpool 13 28
3. Man City 12 26
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 13 20
7. Tottenham 12 19
8. Brighton 13 18
9. M. United 12 17
10. Crystal Palace 13 16
11. Aston Villa 13 16
12. Everton 12 15
13. Leicester City 12 15
14. Southampton 13 14
15. Brentford 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 13 12
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 13 9
20. Newcastle 13 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 13 30
2. Real Sociedad 14 29
3. Sevilla 13 28
4. Atletico Madrid 13 26
5. Rayo Vallecano 15 24
6. Real Betis 14 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 14 20
9. Valencia 15 19
10. Osasuna 14 19
11. Espanyol 14 17
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Cádiz 14 12
18. Elche 14 11
19. Getafe 15 10
20. Levante 14 7