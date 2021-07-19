banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
TÜROB uyardı: Yeni oranları mutlaka kontrol edin
TÜROB uyardı: Yeni oranları mutlaka kontrol edin
Lise öğrencileri Tiktok'un sınırsız jeton açığını buldu
Lise öğrencileri Tiktok'un sınırsız jeton açığını buldu
Tuz dışında tansiyonu yükselten 9 besin
Tuz dışında tansiyonu yükselten 9 besin
Tüketici güveni yeniden azaldı
Tüketici güveni yeniden azaldı

Büyükşehir’den güvenli bayram için yollarda bakım çalışması

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramı’nda huzurlu ve güvenli bir ulaşım sağlaması için kırsal mahalle yollarında yürüttüğü bakım ve onarım çalışmalarına arife günü de devam etti.

KAYSERİ 19.07.2021, 15:24
Büyükşehir’den güvenli bayram için yollarda bakım çalışması
banner502

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramı’nda huzurlu ve güvenli bir ulaşım sağlaması için kırsal mahalle yollarında yürüttüğü bakım ve onarım çalışmalarına arife günü de devam etti.

İlçe yollarında konfor ve güvenliğinin artırılması için aralıksız çalışmalarını sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı öncesi bu çalışmalarına devam etti. Büyükşehir ekipleri kırsal mahalle yollarının daha konforlu ve uzun ömürlü olabilmesi için çalışmalarını fedakârca sürdürüyor.

Ekipler, bayram öncesi Arife günü Tomarza ilçesine bağlı Tatarköy, Avşarsöğütlü ve Melikviran yollarında çalışma yaparken, araç sürücülerinin de uzun yola çıkarken yaz aylarında ısınan zemin ve trafikte bayram yoğunluğunu da dikkate almaları tavsiyesinde bulundular.
Yorumlar (0)
29°
parçalı az bulutlu
banner501