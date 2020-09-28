Büyükşehir’den gökyüzü tutkunlarına "Erciyes astro fotoğrafçılık" hizmeti
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLİM MERKEZİ, ERCİYES A.Ş. İLE BİRLİKTE GEÇTİĞİMİZ HAFTA SONU “ERCİYES ASTRO FOTOĞRAFÇILIK EĞİTİM TURU” GERÇEKLEŞTİRDİ. TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK PLANETARYUMUNDA “GÖKYÜZÜ EĞİTİMİ” ALAN KURSİYERLER ERCİYES’TE GÖKYÜZÜNÜ DAHA YAKINDA TANIYIP, BİRBİRİNDEN FARKLI VE BİR O KADAR DA GÜZEL FOTOĞRAFLAR ÇEKTİ.
Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi, Erciyes A.Ş. ile birlikte geçtiğimiz hafta sonu “Erciyes Astro Fotoğrafçılık Eğitim Turu” gerçekleştirdi. Türkiye’nin en büyük planetaryumunda “gökyüzü eğitimi” alan kursiyerler Erciyes’te gökyüzünü daha yakında tanıyıp, birbirinden farklı ve bir o kadar da güzel fotoğraflar çekti.
Büyükşehir Belediyesi, şehrin sosyal ve kültürel yönünü ortaya koyduğu farklı etkinliklerle Kayserilileri buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Bilim Merkezi ve Erciyes A.Ş. ile hafta sonu düzenlendiği ve her hafta sonu düzenleyeceği “Erciyes Astro Fotoğrafçılık Eğitim Turu” ile Erciyes’te gökyüzü tutkunları bir araya getirdi. Bilim Merkezi’nde uzman astronomlar eşliğinde gökyüzü eğitimi alıp, gezegen ve takım yıldızlarını öğrenen kursiyerler, Astrofotoğrafçılık ile ilgili teorik temel bilgiler aldıktan hemen sonra, Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı da 2 bin 650 metrede ışık kirliliğinden uzakta gökyüzünü daha yakından tanıdılar ve samanyolunu çıplak gözle izlediler.
Alınan teorik bilgilerle Erciyes’te gezegenler ve yıldızlarla etkileyici fotoğraflar çekildi. Her hafta sonu düzenlenen Erciyes Astro Fotoğrafçılık Eğitim Turu’na katılmak isteyenler www.kayserierciyes.com.tr adresinden başvuru yapabilirler.
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