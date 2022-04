Büyükşehir’den ‘geçmişe vefa geleceğe yatırım’

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, gençlere yönelik düzenlediği yarışmalarda hem geçmiş değerlere vefa gösteriyor, hem de gençlerin geleceğine yatırım yapıyor. Bu çerçevede KAYMEK, gençlere yönelik Necip Fazıl Kısakürek Şiir Okuma Yarışması ile yeni bir çalışmaya daha imza attı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür (KAYMEK) A.Ş. Necip Fazıl Kısakürek Şiir Okuma Yarışması adıyla yeni bir yarışma düzenliyor. Tarihi ve kültürel değerleri ön plana çıkaran Büyükşehir KAYMEK, geleneksel hale gelen yarışmalarla gençlerin düşünce ve ifade dünyalarını zenginleştirmeyi amaçlıyor. KAYMEK, bu yarışma ile üstat Necip Fazıl Kısakürek’i, onun düşünce dünyasını, şiirlerini, medeniyetine ve milletine olan bağlılığını özümseyerek, aynı zamanda kadim şehir Kayseri’nin tarihi ve doğal güzelliklerinin farkında olup şehrimizin değerlerine sahip çıkmayı hedefliyor.

Yarışmaya, 15 - 25 yaş arası, ikamet adresi Kayseri olan veya Kayseri’de eğitim-öğretim gören her genç katılabilecek. Gençler, Sahabiye Medresesi önü, Kayseri Kalesi önü, Koramaz Vadisi, Erciyes Dağı, Sultan Sazlığı gibi Kayseri’nin tarihi ve doğal güzelliklerinin önünde Necip Fazıl Kısakürek’e ait bir şiir seslendirerek katılım sağlayabilecek. Yapılacak değerlendirmeler sonucu dereceye giren adaylardan birinciye 10 inc tablet, ikinciye 7 inc tablet ve üçüncüye de akıllı saat hediye edilecek. Yarışmaya katılım koşulları için detaylı bilgiye ve başvurulara www.kaymekyarisma.com internet adresinden ve 0352 231 80 31 telefon numarasından ulaşılabilecek.