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Büyükşehirden engelsiz bahar şenliği

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi ve Spor A.Ş. işbirliğinde düzenlenen ‘Engelsiz Bahar Şenliği’ne katıldı.

KAYSERİ 14.05.2022, 14:00
Büyükşehirden engelsiz bahar şenliği

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi ve Spor A.Ş. işbirliğinde düzenlenen ‘Engelsiz Bahar Şenliği’ne katıldı.

Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında yerel yönetim hizmetlerini aksatmadan sürdüren Büyükşehir Belediyesi, gönül belediyeciliği faaliyetlerini de aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede Türkiye’nin en geniş engelsiz yaşam merkezi olan Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’nde Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.’nin katkılarıyla ‘Engelsiz Bahar Şenliği’ düzenlendi. Etkinliğe Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık, Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş, özel çocuklar ve aileleri katıldı. Etkinlik alanında özel çocuklar ve aileleri Başkan Büyükkılıç’ı coşkuyla karşılarken, Büyükkılıç çocuklarla yakından ilgilendi. Engelsiz Bahar Şenliği’nde konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, böyle önemli bir tesisi Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile birlikte şehre kazandıran hayırsever Özderici ailesine teşekkür ederek; “Yavrularımızın gözlerinden öpüyoruz. Elbette anne evlat ikilisi bu işin içerisinde olayın en önemli objesi olsa gerek. İnşallah yavrularınızla birlikte huzurlu, sağlıklı bir şekilde sizlere hayırlı uzun ömürler diliyoruz. Sevgili öğretmenlerimize, idarecilerimize, merhamet timsali olan dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Ne olur merhametinizde cömertlikte bulunun, merhametinizi esirgemeyin, yavrularımıza şefkatinizi esirgemeyin. Onlar sizlere annelerin babaların birer emaneti. Çok şükür bu manada olumsuz hiçbir şey duymadık. Yavrularımızla birebir öğretmenlerimizin ilgilendiğinin farkındayız” diye konuştu.

Herkesin fedakârlıklar yaparak adeta bu mutlu tabloyu oluşturduğunu belirten Başkan Büyükkılıç; “Şu ortama bakın cıvıl cıvıl. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ailesi olarak her zaman sizin yanınızdayız. Sizler bizim dua kaynaklarımızsınız. Şehrimizin bereketisiniz, şehrimizin şefkat kollarısınız. O açıdan bizlerden de bir görev aşkından öte sizlerin sevincini de sıkıntısını da paylaşmak bizim olmazsa olmazımız olmalıdır” ifadelerini kullandı. Büyükkılıç konuşmasında geçtiğimiz günlerde kutlanan Anneler Günü’ne değinerek, “Biz şunu rahatlıkla söylüyoruz, bizim her günümüz bir anneler günü. O açıdan fedakâr annelerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Belediyemizin bu güzel ekibine güven duyarak yavrularınızı emanet etmeniz, burada bizimle aile mantığı içerisinde hareket etmeniz bizim başarımızı getirmekte, şehrimizde bu güzel tabloyu oluşturmakta. Her yerde tesis olabilir ama merhamet olmazsa, şefkat olmazsa, insanlığımızın gereği davranışımızı hayat geçirmezsek, kısacası hayır dua alamıyorsak o zaman bu tesislerin bir anlamı olmaz. Sizlerin hizmetkârı olarak ekibimizle birlikte, sizlere layık olma yolunda Cenab-ı Allah bizlere hizmet fırsatı ve hizmet ömrü versin” şeklinde konuştu. Başkan Büyükkılıç kendisine şiir yazan Ahmet Furkan Bostancı isimli öğrenciyle de yakından ilgilendi. Ahmet Furkan, bu okulun bir öğrencisi olmaktan gurur duyduğunu dile getirerek ‘Geliyorum Memduh Başkan’ isimli şiirini okudu. Büyükkılıç ise Ahmet Furkan’a teşekkür ederek, “İnşallah sizin temennilerinize, duygularınıza, düşüncelerinize, sadece Memduh başkan olarak değil, bir aile olarak çalışan kardeşlerimizle birlikte layık olmayı Cenab-ı Allah bizlere nasip eylesin” dedi.

Daha sonra Başkan Büyükkılıç Spor A.Ş. eğitmenleri tarafından düzenlenen etkinliklere katılarak miniklerin eğlencesine ortak oldu, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Şenlikte düzenlenen etkinliklerle doyasıya eğlenen engelli vatandaşalar ve aileleri organizasyon ve tesis için Büyükkılıç’a teşekkürlerini iletti.

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