Büyükşehir’den engelli araçları için şarj istasyonu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. engelli vatandaşların faydalanacağı engelli aracı şarj istasyonunu Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda hizmete açtı.

Kayseri’de ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ prensibi ve ‘halka hizmet Hakk’a ibadet’ düsturu ile hizmetlerini aralıksız sürdüren Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, ulaşımdan sorumlu kuruluşu Ulaşım A.Ş. aracılığı ile engelli vatandaşları da ihmal etmiyor. Bu kapsamda Ulaşım A.Ş. şehir merkezinde aküsü deşarj olup mağduriyet yaşayan vatandaşlara yönelik 2 adet engelli aracı şarj istasyonu oluşturdu.

Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda yerli üretim olan, tüm akülü engelli araçlarına uyum sağlayabilen, aynı anda iki aracı birden şarj etme özelliği bulunan, kullanımı pratik ve engelli vatandaşların mağduriyetini gidererek hayatını kolaylaştıran güvenli şarj istasyonlarında aynı zamanda telefon şarj etme özelliği de yer alıyor. Engelli vatandaşlar, bu hizmetten ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Engelli vatandaşları yolda bırakmayan Büyükşehir Belediyesi, toplumun her kesimine hizmet götürmeyi sürdürüyor.