Büyükşehir’den en ücra bölgelerde bile karla mücadele çalışması

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, yoğun tipi ve etkili olan kar yağışı nedeniyle tüm ilçelerde kapalı mahalle yolu bırakmazken, en ücra bölgelerde bile boyu 1 metreyi bulan karla mücadelesini aralıksız sürdürüyor.

Toplam 128 araç, 291 personel ile merkez ve ilçeler olmak üzere 16 ilçede çift vardiyalı olarak çalışan Büyükşehir Belediyesi’nin karla mücadele ekipleri, kar yağışının toplumun günlük yaşantılarına yönelik olumsuz etkilerini en aza indirmek ve yollarda trafik akışının sağlanabilmesi için mücadelesini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle kapalı olan mahalle yolu kalmazken, kırsal ekiplerinin aralıksız çalışması sonucu, 20 Aralık 2021’den bugüne kadar 22 bin 624 kilometrelik yol ağında 2 bin 828 kırsal mahalle yolu ulaşıma açılmış oldu.

EKİPLER, SARIZ’DA BOYU 1 METREYİ BULAN KARLA MÜCADELE EDİYOR

Gece gündüz demeden fedakârca çalışan ekipler, Sarız ilçesinde arazide 60, merkezde 40 santimetreyi, ayrıca tipinin yoğun olduğu bölgelerde 1 metreyi bulan karla mücadelesine devam ederek, tipiden sıkıntılı yollara acil müdahale edip, yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor.