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Büyükşehirden dolandırıcılık uyarısı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kurumda görev yapan üst düzey yöneticilerin ismini kullanarak dolandırıcılık yapan art niyetli kişilere karşı vatandaşları uyardı.

KAYSERİ 13.10.2021, 13:46
Büyükşehirden dolandırıcılık uyarısı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kurumda görev yapan üst düzey yöneticilerin ismini kullanarak dolandırıcılık yapan art niyetli kişilere karşı vatandaşları uyardı.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, art niyetli bazı kişilerin zaman zaman Kayseri Büyükşehir Belediyesi ya da bazı üst düzey yetkili ve bürokratların ismini kullanarak yardım veya bağış amaçlı para talebinde bulunduklarının tespit edildiği belirtildi. Vatandaşların bu konuda duyarlı olmalarının istendiği açıklamada, belediye ya da bürokratların hiçbir şekilde ve hiçbir kimseden para talebinde bulunmalarının söz konusu olamayacağı belirtilerek, bu tür taleplerde bulunan kişilerin tek amacının dolandırıcılık olduğu bildirildi.

Açıklamada, art niyetli kişilerden gelecek tekliflerin ve telefonların dikkate alınmaması, bu durumla karşılaşan vatandaşların bir an önce kolluk kuvvetlerine ihbarda bulunmaları gerektiği belirtildi.

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