Büyükşehir’den Develi Devlet Hastanesi çevresine 3.7 milyon TL’lik asfalt çalışması

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Develi ilçesinde yapımı tamamlanarak hizmete açılan Devlet Hastanesi çevresindeki imar yollarında sıcak asfalt serim çalışması yapıyor. 3 milyon 750 bin TL maliyetli çalışma çerçevesinde 5 bin ton asfalt kullanılacak.

Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın özel önem verdiği kırsal mahallelere yönelik ulaşım hizmeti için çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Develi ilçesindeki Develi Hastanesi çevresindeki imar yolları ve otopark alanı olarak ayrılmış bölümlerde asfaltlama çalışmaları yapılıyor. Kullanılan asfaltın üretimi, serimi ve nakli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yapılırken, çalışmalar çerçevesinde yaklaşık 5 bin ton asfalt kullanılacak. Yatırım bedeli yaklaşık 3 milyon 750 bin TL olan çalışma ile Develi ve bölge halkı tarafından yoğun olarak kullanılan bu caddelerin asfaltlanması sonrası hastaneye ve dolayısıyla sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması amaçlanıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sağlık kurumlarına destek noktasında her türlü imkânı sunarken, önümüzdeki günlerde Kayseri Devlet Hastanesi kampüsünde ve Hastane Caddesi cephesinde de çevre düzenleme çalışmalarına başlanması planlanıyor. Bu iş için yapılan ihalede sonuçlanırken, sözleşme sürecinin tamamlanmasının ardından çalışmalara başlanacak.