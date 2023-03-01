Büyükşehir’den depremzede çocuklara psikolojik destek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi ve Engelsiz Çocuk Evi, depremin toplum ve özellikle de çocuklar üzerinde oluşturduğu psikolojik travmasının etkilerini azaltılmak amacıyla uzman psikologlar ve çocuk gelişim uzmanları tarafından kurulan ekip ile çocuklarla psikososyal destek sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesi, dünya tarihindeki en büyük kara depremlerinden birisi olarak ifade edilen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem sonrasında arama-kurtarma, lojistik, altyapı, barınma, temizlik ve gıda, giyim ile çeşitli malzeme yardımı gibi maddi desteklerinin yanı sıra, depremzedelerin manevi olarak da yanında yer alıyor. Büyükşehir Belediyesi Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi ve Engelsiz Çocuk Evi, depremin psikolojik travmasının etkilerini azaltılmak ve çocukları daha da mutlu edebilmek adına çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi ve Engelsiz Çocuk Evi tarafından uzman psikologlar ve çocuk gelişim uzmanları ile kurulan ekip, depremzede vatandaşların yarasını bir nebze de olsa sarmaya çalışıyor.

Büyükşehir Belediyesi uzman ekipleri tarafından, depremzede vatandaşlar ve çocuklar için düzenlenen grup oyunları, müzikli dramatizasyon çalışmalarının yanı sıra depremzedelere psikososyal destek de veriliyor.