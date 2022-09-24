Büyükşehir’den bir prestijli proje daha: ‘Kent Atölyesi’

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), birbirinden özel sanat branşlarında kursların düzenleneceği, sanatçıların ağırlanacağı Kent Atölyesi projesini hayata geçiriyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın 150. Yılda 150 Projesi çerçevesinde yepyeni bir prestij projesini daha hayata geçiriyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, kadim şehir Kayseri’de sanata ve sanatçıya karşı büyük bir duyarlılıkla hazırlanan Kent Atölyesi projesiyle Kayserililere hizmet vermek için sabırsızlandıklarını dile getirdi.

Tarihi Kayseri Mahallesi’nde bulanan Kent Atölyesi’nde modern ve tam donanımlı dersliklerde çok farklı sanat branşlarında kurslar düzenleneceğini belirten Başkan Büyükkılıç, “Ayrıca çok kıymetli sanatçılarımızı koleksiyonlarıyla birlikte Kent Atölyemizde ağırlayacağız. Sergiler, workshoplar ve etkinlikler ile sizlerle buluşacağız. Biz bu şehri, kültürü ve sanatı çok seviyoruz” diye konuştu.

Ebru, kaligrafi, yağlı boya resim, kâğıt rölyef yapımı ve dolgu oyuncak bebek yapımı gibi branşların yer alacağı Kent Atölyesi’nde kurslar yüz yüze eğitim ile gerçekleşecek. Kent Atölyesi’nde açılacak olan kursları incelemek ve kayıt olmak için www.kaymekonline.com adresinden işlemler gerçekleştirilebilecek.