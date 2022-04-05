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Büyükşehirden ’Bereketle Rahmetle KAYMEK’te Ramazan’ programı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK, eğitimden kültür sanata birçok alanda sürdürdüğü faaliyetlerini Ramazan ayında da dolu dolu sürdürürken, “Bereketle Rahmetle KAYMEK’te Ramazan” isimli iftar programı düzenliyor.

KAYSERİ 05.04.2022, 13:15
Büyükşehirden ’Bereketle Rahmetle KAYMEK’te Ramazan’ programı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK, eğitimden kültür sanata birçok alanda sürdürdüğü faaliyetlerini Ramazan ayında da dolu dolu sürdürürken, “Bereketle Rahmetle KAYMEK’te Ramazan” isimli iftar programı düzenliyor.

Kayseri’de mesleki ve sanat kurslarının öncü ve yenilikçisi Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) Ramazan ayında da etkinlik ve faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Merkezde ve ilçelerde bulunan tesislerinde eğitim ve kurslarıyla yoğun ilgi gören KAYMEK, Youtube kanalı üzerinden iftar programı düzenliyor. Hafta içi her gün saat 17.00’de KAYMEK Aşçılık Eğitmeni Mustafa Tosun’un sunumuyla “Bereketle Rahmetle KAYMEK’te Ramazan” isimli iftar programı birbirinden özel konuklarıyla izleyicilerle buluşuyor. Programının ilk bölüm konuğu ise Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcı Serdar Öztürk oldu. Ramazanın bereketi, huzuru, sükûnetinin herkesin üzerine olması temennisinde bulunan Öztürk, KAYMEK’in yürütmüş olduğu hizmetlerle ilgili bilgiler verdi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın sağlamış olduğu bu tür imkânları değerlendirerek halka hizmet vermekten mutluluk duyan bir ekip olduklarının altını çizen Öztürk, “Şahsım ve ekibim gerçekten bu işleri yapmaktan, halkımıza hizmet etmekten keyif alan bir ekip. Ekibime bu anlamda teşekkür ediyorum. Gecelerini gündüzüne katıyorlar ve değerli güzel hizmetler çıkartıyorlar. Ramazan bereketli başladı. Kayserililerin iki kere iki kaç eder tabiri var. Alırken mi satarken mi diye sorarlar. Ramazan nasıl geçiyor sorusuna da benim şöyle bir cevap vermem lazım; Memduh başkanla mı, Memduh başkan olmadığı günümüzü mü anlatalım? Hakikaten başkanımız ‘Atom Karınca’ tabiriyle boşuna isimlendirilmemiş. Hakikaten gece gündüz çok çalışıyor. Mesela biz KAYMEK ekibi olarak güzel işler yapıyoruz. Bir yerde bir şeyden bahsederken ‘Onu da yapıyorsunuz, bunu da mı yapıyorsunuz?’ diye bizlere söylüyorlar. Bizim meslek edindirme kurslarımız, gençlerimize eğitim verdiğimiz gençlik merkezlerimiz bütün ilçelerimizde, 500 kadar personelimizle bu hizmetleri vermekteyiz. Kaliteli öğretmenlerimizde, mesleğinde uzman kişilerle çalışıyoruz. Bunlar da bizim başarımızı kalitemizi artırıyor” şeklinde konuştu. Serdar Öztürk, meslek edindirme kurslarında 120’nin üzerinde branşta talep edilen her kursu açtıklarını belirterek, “Hep birlikte bu eğitimleri itina ile gerçekleştiriyoruz. Bizim kurslarımızdan sertifika almış kişilerin sertifikaları tamamen Milli Eğitim onaylı ve geçerli sertifikalardır. Yani Türkiye’nin her yerinde geçerli sertifikalardır. Bunlarla birçok kişi iş sahibi olmuştur bugüne kadar. Kendilerini geliştirmişlerdir, ev ekonomisine katkıda bulunmuşlardır. Psikososyal anlamda kadınlarımız, gençlerimiz, çocuklarımız yapmış oldukları bu tür çalışmalarla hakikaten ailesine, çevresine katkı sağlamıştır. Tabi bunları yaparken biz herkesin gönlüne dokunduğumuzu, belediyemizin gönül belediyeciliği anlamında yapmış olduğu adımlar olarak düşünmek suretiyle yaptığımızdan bu bize bir kat daha keyif veriyor” ifadelerini kullandı. Öte yandan kursiyerlerin ev ekonomilerine katkı sunmaları amacıyla e38 e-ticaret sitesini kurduklarına değinen Öztürk, şunları söyledi;

“Bu arada hanımlarımızın ev ekonomisine katkıda bulunmasını hedeflemek suretiyle e38 sitemizi kurduk. Bu e38 sitemizde de kurslarımızda ürün çıkartan, kendisini yetiştiren bir üründen birkaç tane yapan, hatta bunu ticari anlamda değerlendirmek isteyen kursiyerlerimize fırsat veriyoruz. Onların ürünlerini e-ticaret sitelerinde pazarlıyoruz. Kaç liraya sattıysak bedelini kendilerine veriyoruz. Kurumumuzun herhangi bir kar etme hedefi yok. Sadece vatandaşlarımızın üretime katkıda bulunması, ev ekonomisine katkıda bulunmasını hedefleyerek yaptığımız çalışmalardır bunlar. Dolayısıyla bu üretime daha fazla katkı veriyor. Türkiye genelinde tanınırlığımızı, hatta dünyada tanınırlığımızı artıyor.”

Gençlerin dershane, kültürel, eğitim ve kişisel gelişimlerini sağlayabilecek bütün faaliyetlerini düşünerek hareket ettiklerini ifade eden Öztürk, “Bütün tesisler gece gündüz açık, cıvıl cıvıl dolu. Güzel eğitimler alıyorlar. Oralardan mezun olan çocukların okul başarılarını görmekte hakikaten bize büyük keyif veriyor. Bizden eğitim almak isteyen bütün vatandaşlarımıza ne tür eğitim almak istiyorsa KAYMEK bünyesinde veriyoruz. Bu hizmetleri verirken hiçbir kursiyerimizden de ücret almıyoruz. Bu da vatandaşlarımızın talebini artırıyor” dedi. Öztürk, gastronomi alanında Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak etkin adımlar attıklarını, UNESCO dünya miras listesine girme adımını atıklarını vurgulayarak, Yahyalı’nın elması, Tomarza’nın kabak çekirdeği, Kayseri bağlarında yetişen kuru üzüm, kedi bacağı, patlıcan kurusu, gilaburu suyu ve Develi’nin gacer ekmeği gibi ürünleri tanıtarak, bilgiler verdi. Belediyenin tarım ürünlerine verdiği destekten bahseden Öztürk, “Belediyemiz bu anlamda bu ürünlerin yetiştirilmesi konusunda destek veriyor. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ile yapılmış olan projelerde bu ürünlerin tamamına destek veriyoruz, maddi katkılar sunuyoruz, bu ürünlerimiz gelişsin istiyoruz” şeklinde konuştu. KAYMEK Aşçılık Eğitmeni Mustafa Tosun ile program boyunca sıcak, samimi ve keyifli bir sohbet gerçekleştiren Öztürk, “Belediyecilik yoğun bir meslek, gecesi gündüzü belli değil, inşallah biz hizmet edenlerden oluruz, insanları mutlu edenlerden oluruz, gönüllere dokunanlardan oluruz. Gönül belediyeciliği boş bir laf değil, hakikaten insanlarımızın gönlüne, ruhuna dokunmak gerekiyor” dedi. Pastırmanın anavatanı Kayseri’de, yoğun istek üzerine ‘Pastırma Doğrama ve Sunum Teknikleri Kursu düzenlediklerini de hatırlatan Öztürk, “Kayserimiz pastırması ünlü olsa da doğrayıcısı azdı ve arkadaşlarımız bu anlamda çalışma yaptılar. Doğramayı en güzel şekilde yapabilecek, eti araya vermeyecek kursiyerler yetiştirdiler ve iş sahibi oldular. Biz insanlara dokunuyoruz, onlar da meslek sahibi oluyorlar, bu da bizim keyfimiz” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, tüm Kayserililere hayırlı, bereketli Ramazan’lar dileyerek, KAYMEK kurslarına ilgi gösteren kursiyerlerin bu hizmetlerden istifade etmeye devam etmelerini temenni etti.

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