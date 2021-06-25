Büyükşehirden aşı seferberliği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, personellerin aşı olması için mobil ekiplerle yerinde Covid-19 aşı uygulaması yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, aşı olan personele geçmiş olsun diyerek, “Mutlaka aşınızı yaptırın, ihmal etmeyin, ihmalin faturasının nerede duracağı belli olmaz diye hatırlatıyorum” dedi.

Koronavirüs Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığı’nca aşılama süreci devam ederken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi personeli, mobil sağlık ekipleri aracılığıyla yerinde aşılanıyor. Meclis Salonu’nda Büyükşehir personelinin aşılanmasına başlanırken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç aşılama alanını ziyaret etti. Aşı olan personele geçmiş olsun dileklerinde bulunan Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, “Ülkemiz sağlık alanında herhalde en başarılı şekilde süreci yürüten bir ülke konumunda. O açıdan bu çalışmalara temel teşkil edecek şekilde Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sağlık Bakanımızın vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Başka ülkelerde ekonomik gelişmişlik açısından kişi başına 40-50 bin dolar gibi bir getiri olsa bile, kovid süreci de dâhil sağlık alanındaki imkânları kullanma bağlamında fedakârlık göstermediklerini hep bilmekteyiz. Ama ülkemizde ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ felsefesi ile sağlığa verilen önemi her aşamada her yerde gördük” diye konuştu. Büyükkılıç, normalleşme sürecine girilmesi için aşının şart olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi;

“Şu anda da Büyükşehir Belediyemize sağlık çalışanlarımızın teşrif edip, aşı yaptırmak isteyen kardeşlerimize, mesai arkadaşlarımıza yardımcı olmak amacıyla, hizmeti ayağa getirme anlayışıyla çalışma yapıyoruz. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Bu süreci aşmak istiyorsak ki normalleşme sürecine hepimiz girmek istiyoruz. 1 Temmuz itibariyle de Sayın Cumhurbaşkanımızın ve bilim adamlarımızın önerisi doğrultusunda gerekli sürecin başlayacağına inanıyoruz. Bunu sağlamak bizim elimizde. Kurallara uymaya devam edeceğiz, aşılarımızı mutlaka yaptıracağız. Sosyal medyadaki spekülasyonlara, insan düşmanı olan anlayışlara değil, sağlık çalışanlarımızın, bilim adamlarımızın önerilerine ve devlet yetkililerimizin açıklamalarına itibar edeceğiz, ya da bu hastalığı geçirmek suretiyle bağışıklık, antikor sağlayacağız. Temennimiz geçirerek değil, geçirmeden, aşıyı yaptırarak antikor sağlanmasını herhalde hepimiz tercih ederiz. O açıdan kulaklarımızı dediğimiz gibi dedikodulara tıkayıp, aşımızı mutlaka yaptıralım.”

Bir başkan bir doktor olarak, aynı zamanda iki defa aşısını yaptırmış biri olarak aşı yapılmasını tavsiye ettiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, “O yüzden biz laf olsun diye söyleyen değil, uygulayan bir anlayışın sahibiyiz. Ben tekrardan buraya gelen fedakâr sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederek arkadaşlarımıza da mutlaka aşınızı yaptırın, ihmal etmeyin, ihmalin faturasının nerde duracağı belli olmaz diye hatırlatıyorum” şeklinde konuştu.

Salonda, ‘Aşı kovid-19’a karşı en büyük gücümüz’, ‘Her şeyin başı sağlık, sağlığın başı aşı’ ve ‘Birlikte aşıyoruz’ sloganları dikkat çekti.