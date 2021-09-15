Büyükşehir’den arsa ihalesi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocasinan ilçesi Güneşli Mahallesi’nde bulunan 104 adet konut alanı arsası “Açık Teklif Usulü” ihale ile satışa çıkarıldı. İhaleye vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.

Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan, Kocasinan ilçesi Güneşli Mahallesi’nde bulunan 104 adet konut alanı arsası, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince yapılan “Açık Teklif Usulü” ihale ile satışa çıktı. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezi’nde korona virüs tedbirlerinin alındığı ihaleye Genel Sekreter Hüseyin Beyhan başkanlık etti.

Açık teklif usulüyle yapılan ihale yoğun ilgi gördü. İhalede, 102 konut alanı arsası satılırken, 2 arsa ise pazarlığa bırakıldı. İhaleden elde edilen gelir belediye hizmetlerinde kullanılacak.