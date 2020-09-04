Büyükşehir’den anlamlı şiir yarışması
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN GELENEKSEL HALE GETİRİLEN VE BU YIL ÜÇÜNCÜSÜ GERÇEKLEŞTİRİLECEK OLAN ŞİİR YARIŞMASI 13. YÜZYILDA YAŞAMIŞ ŞAİR VE DEVLET ADAMI OLAN KADI BURHANEDDİN'İN ANISINA DÜZENLENECEK. “SERBEST “ KONULU ŞİİR YARIŞMASI’NIN BAŞVURULARI 18 ARALIK CUMA GÜNÜ SONA ERECEK.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek olan Şiir Yarışması 13. yüzyılda yaşamış şair ve devlet adamı olan Kadı Burhaneddin’in anısına düzenlenecek. “Serbest “ konulu Şiir Yarışması’nın başvuruları 18 Aralık Cuma günü sona erecek.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi örnek şehircilik hizmetlerinin yanı sıra, kültürel faaliyetlerini de gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve her kesim tarafından merakla beklenen Şiir Yarışması’nın 3’üncüsü şair ve devlet adamı olan Kadı Burhaneddin’in anısına düzenlenecek. Yarışmanın birincisine 6 bin TL, ikinciye 5 bin TL, üçüncüye 4 bin TL, mansiyona layık görülenlere ise 1000’er TL para ödülü verilecek.
Şiir yarışmasının başvuruları 18 Aralık Cuma günü sona erecek.
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