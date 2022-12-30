Büyükşehir’den 4,7 kilometrelik stratejik bir yol daha

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Bulvarı’nı Talas Bulvarı’na bağlayacak olan ve ulaşım açısından stratejik bir öneme sahip 4,7 kilometre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki yolda yürütülen asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. 15 bin ton asfalt serimi yapılan yolun tamamlanma aşamasına geldiğini belirten Başkan Büyükkılıç, “Yeni yıla yeni bir hizmet ile şehrimizi buluşturmuş oluyoruz” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, daha konforlu ve güvenli bir ulaşım için çalışmalarına gece gündüz demeden aralıksız şekilde sürdürürken, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç da hummalı çalışmaları yakından ve yerinde takip ediyor.

Bu çerçevede, şehrin ulaşım ağını arttırmak, daha konforlu bir ulaşım sunabilmek için Melikgazi ilçesinde Erenköy Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve Erciyes Bulvarı’nı Talas Bulvarı’na bağlayacak olan yaklaşık 4,7 kilometre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki yolun kullanıma açılması çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen hummalı çalışmaları yerinde inceledi. Büyükkılıç’a incelemelerinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal ve daire başkanları da eşlik etti.

Başkan Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, “Cenab-ı Allah’ şükürler olsun bir ana arterimizi daha tamamlamanın mutluluğunu paylaşıyoruz. Yeni yıla yeni bir hizmet ile şehrimizi buluşturmuş oluyoruz. Talas Bulvarımızdan başlayıp Erciyes, Tekir diye bilinen Hisarcık’a giden ana arterimize, oradan Eskişehir Bağları üzerinden 15 Temmuz Bulvarı’na ve ardından Organize Sanayimize, oradan da devam edip Kuzey Çevre Yolu’muza, kısacası şehrimizi kuşatan bir anlayış içerisinde bir ana arterimiz böylece tamamlanmış oluyor” diye konuştu.

Büyükkılıç, yolların, şehrin gelişmesine yönelik olarak, ona uygun şekilde yapıldığını belirterek, “Bizim de ufak bir istirhamımız söz konusu oluyor. Sürat yapmayalım, gereksiz yere hız kesiciler konulma yönünde taleplerde bulunmayalım, kurallara uyalım. İnşallah şehrimizin, yapılan hizmetlerin kıymetini bilelim. Şehrimizi daha iyi noktalara taşıma yönünde gayret edelim” dedi.

Yol yapım çalışmalarında hizmet veren Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal ve ekibini tebrik eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:

“Bu yollarda hizmet veren Genel Sekreter Yardımcımız Ali Hasdal’ın ekibini tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Tabi burada yapılan sadece bir asfalt çalışması olayı değil. Buranın kamulaştırılmaları, alt yapı hizmetleri, KASKİ’mizin gerek yağmur suyu, gerek içme suyu hizmetleri, bunun yanında elektrik şirketimizin bugünün koşullarına uygun aydınlatma süreci, Telekom’umuzun yaptığı çalışma, doğalgazımızın yaptığı çalışma derken bir entegrasyon ve koordinasyon içerisinde önemli bir çalışma, önemli bir hizmet, dört dörtlük bir hizmet.”

Başkan Büyükkılıç’ın sağlıklı ve çevreci ulaşım için önem verdiği bisiklet yollarının yaygınlaştırılması noktasında Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni yapılan ve düzenlenen yollara bisiklet yolu da yapılıyor.

Erciyes Bulvarı’nı Talas Bulvarı’na bağlayacak olan yeni arterde de bisiklet yolu yapıldığını hatırlatan Büyükkılıç, “Aynı zamanda bu yeni yollarımızda bisiklet yollarını da ihmal etmiyoruz. Şehrimize yakışır şekilde vatandaşlarımızın hem sağlıklı hem çevre kirliliğini önleyen yaklaşım içerisinde bisikletle ulaşacak yerlere gitmelerini sağlayacak gayreti de sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, bölgede çalışma yapan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerine de teşekkür ederek, “Ellerinize sağlık, emeğinize sağlık, ekibimize teşekkür ediyoruz, iyi ki varsınız. Allah hepinizden razı olsun. Bizleri seven güvenen hemşehrilerimize hepimizi layık kılsın, onların duasını alıyoruz inşallah hep beraber. Tekrar hayırlı yıllar diliyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç, ekiplere çay ikramında da bulundu.

Kentin ulaşım ağını genişleterek vatandaşlara daha konforlu ve güvenli bir ulaşım imkânı sunmak üzere çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Melikgazi İlçesi, Erenköy Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Erciyes Bulvarını Talas Bulvarına bağlayacak olan yaklaşık 4,7 kilometre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki yolun kullanıma açılması çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Yapılan çalışmalarda, imar uygulaması yapılarak temizlenen alanlarda yol güzergâhı üzerinde bulunan yapılar ve eklentilerin enkaz kamulaştırma çalışmaları yapılarak yol platformu açıldı.

Erenköy Bulvarı’nın Komando Caddesi ile Talas Bulvarı arasında kalan kısımda alt yapı ve asfaltlama çalışmaları devam ediyor. Ekipler tarafından, 750 metrelik son etapla birlikte yol üzerinde toplam 15 bin ton asfalt serimi yapıldı.