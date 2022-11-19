Büyükşehir’den 3 Aralık Dünya Engelliler Gününe özel konser

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne özel ‘Orhan Hakalmaz Konseri’ düzenliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın ‘özel kardeşlerim’ diyerek ayrı bir hassasiyet gösterdiği engelli vatandaşlar, Türk Halk Müziği Sanatçısı Orhan Hakalmaz konseriyle özel günlerinin tadını çıkaracak.

Yerel yönetim hizmetlerinin yanı sıra kentte düzenlediği sosyal ve kültürel etkinliklerle vatandaşlara sosyalleşme ve sanatla buluşma imkânı sunan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, etkinlik ve faaliyetlerine yenilerini eklemeye devam ediyor. Bu çerçevede, Başkan Büyükkılıç’ın ‘özel kardeşlerim’ diye hitap ettiği ve bu anlayışla ayrı bir önem vererek hizmetlerini hayata geçirdiği özel vatandaşlar, yaklaşan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü heyecanını şimdiden yaşamaya başlarken, Büyükşehir Belediyesi de bu ‘özel’ güne, özel etkinliklerle hazırlanıyor. Kayseri’de olduğu gibi ülke genelinde de takdir toplayan özel vatandaşlara yönelik projelere imza atan Büyükşehir Belediyesi yaklaşan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne özgü ‘Orhan Hakalmaz Konseri’ düzenliyor. 3 Aralık Cumartesi günü saat 19.00’da Erciyes Kültür Merkezi’nde düzenlenecek konserde sahne alacak Türk Halk Müziği Sanatçısı Orhan Hakalmaz sevilen parçaları özel vatandaşlar için seslendirecek.

Tüm Kayserililerin ücretsiz bir şekilde katılabileceği Orhan Hakalmaz Konseri’nde, özel vatandaşlar özel günlerinin tadını doyasıya yaşayacak.