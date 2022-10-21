Büyükşehir’den 29 Ekim’e özel tenis turnuvası

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin spor organizasyonlarıyla adından söz ettiren kuruluşu Spor A.Ş. tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvası düzenlenecek. 17 Ekim Pazartesi günü kayıtları başlayan turnuva tenis severlerden yoğun ilgi gördü ve kısa süre içerisinde kontenjanlar doldu.

Sporu Kayserililerin hayatının bir parçası yapmak ve Kayseri’yi spor organizasyonlarıyla anılan bir kent haline getirmek için tam donanımlı tesisleri şehre kazandıran Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde faaliyetlerini sürdüren ve on binlerce insana sporu sevdiren Spor A.Ş. özel günlerde düzenlediği etkinliklerine devam ediyor.

Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla tenis turnuvası düzenlenecek. 22-29 Ekim 2022 tarihlerinde Kapalı Tenis Kortu tesislerinde gerçekleşecek, 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvası’nın 32 erkek, 16 kadın sporcu için ayrılan kontenjanları ise tenis severlerin kayıtlara gösterdiği yoğun ilgi ile ilk saatlerden doldu.

Cumhuriyet Bayramı coşkusunun sporla birlikte yaşanacağı 16 yaş ve üzeri tenis severlerin ücretsiz katılım sağlayabileceği turnuva sonunda dereceye giren katılımcılarımıza ödül takdim edilecek.