banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
İsveç polisi provokatörlüğe soyundu
İsveç polisi provokatörlüğe soyundu
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Mescid-i Aksa çağrısı
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Mescid-i Aksa çağrısı
Soğanlar tarladan 4 liraya çıktı!
Soğanlar tarladan 4 liraya çıktı!
Bağcılar Belediyesi’nde görev değişimi
Bağcılar Belediyesi’nde görev değişimi

Büyükşehir’de yeni vatmanlar noter huzurunda kura ile belirlendi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. bünyesindeki yeni raylı sistem araçlarını kullanacak olan vatmanlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç tarafından noter huzurunda yapılan kura ile belirlendi.

KAYSERİ 15.04.2022, 14:35
Büyükşehir’de yeni vatmanlar noter huzurunda kura ile belirlendi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. bünyesindeki yeni raylı sistem araçlarını kullanacak olan vatmanlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç tarafından noter huzurunda yapılan kura ile belirlendi.

Kentiçi Raylı Sistem Araç Sürücüsü Kura Çekim Programı çerçevesinde Kadir Has Kongre Merkezi’nde aynı zamanda Kayseri Ulaşım A.Ş. Youtube kanalından canlı olarak yayınlanan ve noter huzurunda yapılan elektronik kura çekilişine Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy ve Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Canbulut katıldı.

“YOĞUN TALEP OLUNCA FARKINDALIK OLUŞTURALIM DEDİK”

Yeni raylı sistem araçlarında istihdam edilecek vatman adaylarını belirmek üzere noter huzurunda yapılan çekiliş programında konuşan Başkan Büyükkılıç, yoğun talep olan başvuruları değerlendirmek noktasında hakkaniyet ve liyakati esas alarak farkındalık oluşturmak için çekiliş ile adayları belirleme kararı aldıklarını ifade etti.

Adaleti ve hakkaniyeti göz ardı etmediklerini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Büyükşehir Belediyesi olarak 1,5 milyon Kayseri’mizde yaşayan kardeşlerimizin hepsini, ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, yaşantısına, felsefesine, sosyal konumuna bakmadan bağrımıza basan, adaleti, hakkaniyeti göz ardı etmeyen, her kardeşimizin gönlündeki liyakati ile layık olduğu şekliyle hedefe ulaşmalarını temenni eden bir anlayış içerisinde uygulamalar yapmaya özen gösteriyoruz. Takdir edersiniz, eğitimlerini alıyorsunuz, elbette ki bir yerde evinize helalinden rızık götürmek için çırpınıyorsunuz. Zaman zaman belki gelişmekte olan bir ülke gerçeği, belki bir alışkanlık anlayışı içerisinde bizlere ya da başka kardeşlerimize, ya da hatırı gönülü olacağını zannettiğimiz, bildiğimiz dostlarımıza ulaşmak suretiyle kısacası aracı vasıtasıyla acaba evime ekmek götürmeye vesile olur muyum diye de yaklaşımlarda bulunuyorsunuz. Bu çok doğaldır. O açıdan bizi seven, güvenen, seçen hemşehrilerimize layık olmak amacıyla daha önce de uygulamalarımızı yaptık, verdiğim talimatta dedim ki ‘adaleti, hakkaniyeti göz ardı etmeyeceğiz. Bu nasıl olacaksa öyle yapacağız. Katılım fazla, o zaman noter vasıtasıyla aynı zamanda elektronik ortamda.’ Görüyorsunuz bakıyorsunuz, Milli Eğitim Bakanlığı’nda, ya da bir başka bakanlıkta, değişik çekilişleri, yargıda vesaire kura çekilişini hep beraber gözlemliyoruz ve elektronik ortamda bu uygulamalar yapılıyor. Yeni icat etmiyoruz, edilmiyor. Biz de göreceli olarak kanaat taşıma mantığı içerisinde yada ‘yasal inisiyatif kullanıyorum’ diye insanların hakkını yeme mantığındaki yaklaşımlara ‘dur’ dedik ve zaten bizim yönetim anlayışımızda böyle bir şey söz konusu olmadı, olmaz. Ben inanıyorum ki doğru, dürüst ve yakışanı, liyakat dediğimiz şekliyle uygulamalar yapmayı her zaman önemsediler. Ama bu defa yoğun bir talep olunca bir farkındalık oluşturalım dedik ve elektronik ortamda noterimizin huzurunda bu çalışmamızı yapalım diye talepte bulunduk.”

“DİĞER YEREL YÖNETİMLERE DE BELKİ ÖRNEK TEŞKİL EDER”

Kayseri modeli belediyecilik ile faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade eden Büyükkılıç, yapılan bu çalışmaların örnek teşkil etmesini temenni ederek, “Kayseri’mizde tramvay ile ilgili çalışmalarımız hızla devam ediyor. Tınaztepe, Terminal, Şehir Hastanesi, Kumsmall, Mobilya Kent Hattı ile ilgili 5 tane tramvay, yine İlim Yayma Cemiyeti’mizden Talas-Mevlana Mahallemize olan hattımızla ilgili 6 tane olmak üzere 11 tane tramvay kervanımıza katılıyor, 69’dan 80’e çıkıyor. Bunun için de burada teknik eleman diye nitelendirilen, makinist denilen, ya da vatman denilen elemanların alınması söz konusu olacak. Bunu yaparken canlı yayında naklen yayının da yapılacağını kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Bu uygulamalarımız umarım diğer yerel yönetimlere de belki örnek teşkil eder, böylece yerel yönetimde hizmet veren dostlarımızın, başkanlarımızın da yıpranmaması hem böylece sağlanmış olur” diye konuştu.

“TÜRKİYE’MİZDE EN UCUZ ULAŞIM HİZMETİ VEREN ŞEHİRLERDENİZ”

Büyükkılıç, Türkiye’de en ucuz ulaşım hizmetini veren şehirlerden biri olduklarını vurgulayarak, “Kayseri örneğini, Kayseri modern belediyeciliğini, ulaşımla ilgili kamuoyunda konuşulan çalışmaları takip ediyorsunuz. Özellikle gençlerimizi koruma odaklı yapılan çalışmaları yine takip ediyorsunuz, 4.50 büyüklerimize tek bilet, 2.25 öğrencilerimize olmak suretiyle Türkiye’mizde en ucuz ulaşım hizmeti veren şehirlerden birinden söz ediyoruz. Yaptığımız çalışmaları alnımız ak, yüzümüz ak çok şükür paylaşarak insanlara hizmet etmeye özen gösteriyoruz. O açıdan da Kayseri modeli diye nitelendirilen geçmişten beri uygulamalarımızla örnek teşkil eden bir yaklaşım sergiliyoruz” şeklinde konuştu.

“CANIMIZ CİĞERİMİZSİNİZ, BURASI OLMAZSA BAŞKA VESİLELER İLE BULUŞMAYI UMUYORUZ”

Kariyer Merkezi aracılığı ile hiçbir ücret almaksızın istihdama katkı sağladıklarını dile getiren Başkan Büyükkılıç, kurada ismi çıkmayanların da liyakati olduğunu ve üzülmemelerini isteyerek, “Canımız ciğerimizsiniz, burası olmazsa başka vesileler ile buluşmayı umuyoruz” dedi.

Büyükkılıç, ayrıca kura çekilişinde başvuru sayıları ve şartlarına ilişkin bilgiler de verirken, toplam 3 bin 456 başvurudan şartları taşıyan toplam 1200 vatman adayından 75 asil 150 de yedeğin belirlendiği çekilişte Başkan Büyükkılıç, 75 asil vatmanı çekilişle belirledi.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 16 Nisan 2022
İmsak 04:47
Güneş 06:19
Öğle 13:09
İkindi 16:52
Akşam 19:50
Yatsı 21:15
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 33 73
2. Fenerbahçe 32 59
3. Konyaspor 32 58
4. Başakşehir 32 53
5. Adana Demirspor 32 52
6. Alanyaspor 32 52
7. Beşiktaş 32 50
8. Hatayspor 32 48
9. Antalyaspor 32 47
10. Karagümrük 33 47
11. Kayserispor 33 42
12. Kasımpaşa 32 41
13. Sivasspor 32 41
14. Gaziantep FK 32 41
15. Galatasaray 32 41
16. Giresunspor 32 39
17. Rizespor 33 30
18. Altay 32 29
19. Göztepe 32 27
20. Ö.K Yeni Malatya 32 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 30 60
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 30 55
4. İstanbulspor 30 54
5. Eyüpspor 30 50
6. Erzurumspor 29 47
7. Manisa Futbol Kulübü 30 43
8. Samsunspor 29 42
9. Adanaspor 30 41
10. Tuzlaspor 30 41
11. Keçiörengücü 30 38
12. Gençlerbirliği 30 38
13. Denizlispor 30 36
14. Boluspor 29 35
15. Menemen Belediyespor 29 35
16. Altınordu 30 35
17. Kocaelispor 29 33
18. Bursaspor 30 31
19. Balıkesirspor 29 11
Takımlar O P
1. M.City 31 74
2. Liverpool 31 73
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 31 57
5. Arsenal 30 54
6. West Ham United 32 51
7. M. United 31 51
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 29 40
10. Crystal Palace 31 37
11. Brighton 31 37
12. Aston Villa 31 36
13. Brentford 32 36
14. Southampton 31 36
15. Newcastle 31 34
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 30 24
19. Watford 31 22
20. Norwich City 31 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 72
2. Barcelona 30 60
3. Sevilla 31 60
4. Atletico Madrid 31 57
5. Real Betis 32 57
6. Real Sociedad 32 55
7. Villarreal 31 46
8. Athletic Bilbao 31 45
9. Valencia 31 42
10. Osasuna 31 41
11. Espanyol 31 39
12. Celta Vigo 31 36
13. Rayo Vallecano 30 34
14. Getafe 31 32
15. Elche 31 32
16. Granada 31 29
17. Mallorca 31 29
18. Cadiz 31 28
19. Levante 31 22
20. Deportivo Alaves 31 22
açık