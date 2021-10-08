banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Merkel, Türkiye'ye geliyor
Merkel, Türkiye'ye geliyor
Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş'ten altın madalya
Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş'ten altın madalya
ABD Başkanı Joe Biden'a halk desteği yüzde 38'e geriledi
ABD Başkanı Joe Biden'a halk desteği yüzde 38'e geriledi
Altın tekrar yükselişte!
Altın tekrar yükselişte!

Büyükşehir’de ‘Pınarbaşı Zirvesi’

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Pınarbaşı Kaymakamı İbrahim Gökmen ve Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu ile beraberindeki heyeti kabul etti. Başkan Büyükkılıç, Pınarbaşı heyeti ile ilçeye değer katan projeleri değerlendirdi.

KAYSERİ 08.10.2021, 12:41
Büyükşehir’de ‘Pınarbaşı Zirvesi’

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Pınarbaşı Kaymakamı İbrahim Gökmen ve Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu ile beraberindeki heyeti kabul etti. Başkan Büyükkılıç, Pınarbaşı heyeti ile ilçeye değer katan projeleri değerlendirdi.

Hem kent merkezinde hem de ilçelerde yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçe belediyeleri ile bir araya gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Büyükkılıç’ı, Pınarbaşı Kaymakamı İbrahim Gökmen, AK Parti İlçe Başkanı Türkay Kara, Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu ve Başkan Yardımcısı Süleyman Şahan makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Pınarbaşı’nda yapılacak çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunduklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, birlik ve beraberlik içerisinde Pınarbaşı projelerine destek vermeye devam edeceklerini dile getirdi.

Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman 16 ilçenin yanında olduklarını belirten Başkan Büyükkılıç, ilçede yapılan çalışmalar ve ilerleyen süreçte gerçekleştirilecek projeler hakkında istişarede bulunduklarını ifade etti. Pınarbaşı Belediye Başkanı Uzunluoğlu ise Başkan Büyükkılıç’a tüm ilçelere olduğu gibi Pınarbaşı ilçesine gösterdiği özel ilgiden dolayı teşekkür etti.

Yorumlar (0)
20°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Celta de Vigo 8 7
16. Cádiz 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1