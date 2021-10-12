Büyükşehirde dikilen çiçek sayısı 10 milyona ulaştı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, büyükşehir belediyesi fidanlığını denetleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Büyükkılıç, daha yeşil bir Kayseri için proje ve çalışmalarını sürdürürken, verdiği talimatlarla son 3 yılda yeşil alanlarda 70 bin adet boylu ağaç, 1 milyon 500 bin adet çalı ve yaklaşık 10 milyon adet mevsimlik çiçek dikimi gerçekleştirildi.

Başkan Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen fidanlıkta, yeni fidan yetiştirme faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Fidanlıkta incelemelerde bulunan Büyükkılıç, fidanlık ve yapılan çalışmalar hakkında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ile Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanı Ayşe Önder’den bilgi aldı. Kayseri’yi bir an evvel daha yeşil konuma getirme amacında olduklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Büyükşehir Belediyemizin fidanlığında hem kendi yetiştirdiğimiz fidanları hem getirdiğimiz ağaçları korumak suretiyle projelerimize uyarlamak amacıyla değerlendirmekteyiz. Gördüğümüz kadarıyla hakikaten Kayseri’nin iklimine uygun ve çeşitlendirilmiş, güzel ve yaş gurubu olarak da önemli bir yaşa sahip olan ağaçlarımız. Küçük yaşta ağaçlarımızı ekip gözüne bakmak yerine, büyümüş ağaçları korumak, değerlendirmek suretiyle bir an evvel Kayseri’mizi daha yeşil konuma getirmek amacındayız” dedi. Başkan Büyükkılıç, orta refüjlerde otomatik sulama sistemine geçtiklerini dile getirerek, bu sayede hem refüjlerde sürekli canlı yeşillik sağladıklarını hem de tasarrufta bulunduklarını belirtti. Büyükkılıç konuşmasında şunlara yer verdi:

“Orta refüjlerde hatırlanacağı üzere çayırlara ilgi bir uygulama konusunda değişiklik yaptık. Hem gereksiz yere ekonomik olarak masraf etmeme hem de orta refüjün sürekli canlı kalmasını sağlamak adına bitki örtüsünü değiştirdik. Ayrıca buralarda sulama konusunda da otomatik sulamaya geçmiş olduk. Ve su tasarrufu da böylece yüzde 80’lere kadar ulaştı. Önümüzdeki dönemde tabi ki çevreci bir anlayışla ve suya olan havaya olan katkımızı sağlama adına bu tür çalışmaları yapmaya devam edeceğiz.”

Açıklamasında Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Ağaçlandırma birimini tebrik edip, onlara teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, daha yeşil, yeşil daha donanımlı bir Kayseri için faaliyetlerini sürdüreceklerini kaydederek, “İnşallah daha yeşil bir Kayseri, daha yeşili donanımlı olan bir Kayseri, herkesin içerisine sinen bir Kayseri anlayışı içerisinde Kayseri’mizi yeşillendireceğimize devam edeceğimizi de buradan paylaşmak istiyorum” diye konuştu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı tarafından yapılan yeni fidanlığın da katkıda bulunduğu yeşil ve çiçeklerle süslenmiş bir Kayseri çalışmalarında, sonbaharın gelişi ile birlikte, Millet Bahçeleri, parklar, orta refüjler ve mesire alanlarında kullanılmak üzere 4 bin boylu ağaç fidanı, 200 bin süs bitkisi getirtildi. Çalışmalar kapsamında 2021 yılı içeresinde tamamlanması hedeflenen Talas Viyadük Yolu köprülü kavşak yamaçlar, Bekir Yıldız Bulvarı, Şehir Hastanesi yonca kavşağı, millet bahçeleri, İldem mezarlık yamaçların ağaçlandırılması, Beyazşehir Parkı ve İldem Parkı gibi peyzaj proje ve uygulama faaliyetleri de sürerken, yeşil alanlarda bulunan çim örtücü yerine yüzde 80’e kadar su tasarrufu ve insan hayatında daha fazla olumlu etkiler sağlamak amacı ile yeşil alanlara berberis, lavantin, lavanta, ardıç, kızılcık, taflan, şimşir, kül çiçeği, kartopu gibi çalı fidanları dikimleri yapılıyor. Söz konusu bitkiler manuel sulamadan otomatik sulama sistemine bağlı 180 bin metre damlama sulama altyapısı ile 65 bin metrekare yeşil alan da revize edildi. Alanlar içeresinde son 3 yılda Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, Malatya yolu, Erciyes Bulvarı, Ankara yolu, Hulusi Akar Bulvarı, Talas Viyadük Yolu gibi yeşil alanlarda 70 bin adet boylu ağaç, 1 milyon 500 bin adet çalı ve 8 milyon adet mevsimlik çiçek dikimi de gerçekleştirildi.