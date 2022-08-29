Büyükşehir’de Cumhurbaşkanlığı uzmanlarının katılımıyla ’staj’ toplantısı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynaklar Ofisi Başkanlığı ile Staj Seferberliği Projesi konusunda video konferans ile toplantı gerçekleştirildi.

Genç ve öğrenci dostu projeleriyle öğrencilere yönelik hizmetlerini sürdüren Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, okuldan mesleğe geçiş sürecindeki stajyer öğrencilere de kucak açıyor.

STAJA İLİŞKİN KONULAR CUMHURBAŞKANLIĞI UZMANLARI İLE MASAYA YATIRILDI

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, Kayseri Kariyer Merkezi ile entegre olarak toplantı gerçekleştirildi. KAYMEK A.Ş., Erciyes A.Ş., Spor A.Ş., KAYTUR A.Ş., İmar A.Ş. ve Ulaşım A.Ş.’nin insan kaynakları birim sorumlularıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı Ulusal Staj Programı ve Organizasyon Dairesi Müdürü Prof. Dr. Duygu Kızıldağ ve İnsan Kaynakları Ofisi yetkilileri Eda Çağlar ve Sena Keskin’in katılımlarıyla gerçekleştirilen toplantıda, 2023 yılında Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinin, Ulusal Staj Seferberliği Projesi’ne katkısı, sistemin kullanımı ve öğrencilerin sigorta işlemleri, okulları ile yapılacak yazışmalar, öğrencilere ödenecek staj ücreti, öğrencilere yollanacak tekliflerin uygulanması konularına yönelik karşılıklı bilgi aktarımı gerçekleştirildi.

BÜYÜKŞEHİR, STAJ SEFERBERLİĞİ PROJESİ’NE 89 STAJYER ÖĞRENCİ İLE KATKI SAĞLADI

Gerçekleştirdiği proje ve uygulamalarla öğrencilerin her zaman yanında olan genç ve öğrenci dostu Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı’nın tüm kamu kurum ve kuruluşlarında Staj Seferberliği Projesi’ne 2022 yılında 89 stajyer öğrenci alarak katkı sağladı.

DAHA FAZLA ÖĞRENCİNİN STAJI ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

Başkan Büyükkılıç’ın, Cumhurbaşkanlığı Staj Seferberliği Projesi’ne daha fazla katkı sağlamak üzere Büyükşehir Belediyesi ile birlikte belediye şirketlerinin de sisteme dâhil edilerek daha fazla öğrencinin staj sorunun giderilmesi talimatları doğrultusunda, 2023 yılında Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile iştiraklerinde daha fazla öğrencinin staj yapmasına imkân sağlanması üzerinde çalışılıyor.