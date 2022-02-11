Büyükşehir zabıtasının fahiş fiyat denetimleri sürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, kent genelinde fahiş fiyat, gramaj haksızlığı yapanlar ve haksız kazanç sağlayanlara karşı 300 iş yerini denetledi. Denetimlerde 78 iş yerine cezai işlem uygulanmak üzere tutanak tutuldu.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerinin fahiş fiyat ve haksız kazanç sağlayanlara karşı sıkı denetimlerine devam ediyor. Zabıta ekipleri tarafından kent genelinde faaliyet gösteren iş yerlerinde, marketlerde ve alışveriş merkezlerinde ‘6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmelikleri’ gereğince denetimler yapıldı.

Zabıta ekiplerinin, perakende satışa arz edilen ürünlerin etiketini veya fiyat tarifesini asmayanlara, eksik gramaj, etiketteki fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığının ve fahiş fiyattan satış yaparak haksız kazanç sağlayan iş yerlerine yönelik denetimleri sürüyor. Yapılan bu denetimlerde tüketiciyi aldatmaya ve haksız kazanç sağlamaya yönelik satış yapanlar hakkında ilgili kanun ve yönetmeliğe istinaden yasal işlem yapılmak üzere tespit tutanakları düzenlendi.

Bu kapsamda yapılan denetimlerde, kentte 300 iş yeri denetlenirken, 78 iş yeri hakkında tespit tutanağı düzenlenerek, tutanaklar yasal işlem yapılmak üzere Kayseri Ticaret İl Müdürlüğü’ne teslim edildi.