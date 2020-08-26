Büyükşehir zabıtası gece gündüz denetimde
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN BAŞKAN DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ’IN TALİMATIYLA ARTIRILAN DENETİMLER GECE VE GÜNDÜZ 12 ZABITA EKİBİ İLE YÜRÜTÜLÜYOR. İL GENELİNDE COVİD-19 SALGINIYLA MÜCADELE KAPSAMINDA YAPILAN DENETİMLERDE, MASKE, MESAFE, TEMİZLİK KURALLARI HATIRLATILARAK, UYARILARDA BULUNULUYOR.
Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatıyla artırılan denetimler gece ve gündüz 12 zabıta ekibi ile yürütülüyor. İl genelinde Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında yapılan denetimlerde, maske, mesafe, temizlik kuralları hatırlatılarak, uyarılarda bulunuluyor.
Büyükşehir Zabıtası tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen bir çok mekan ve insana ulaşılırken, son 3 gün içerisinde; 34 alışveriş merkezi, 141 Avm içi işletme, 216 pazar esnafı, 125 kuaför ve güzellik merkezi, 13 internet kafe, 177 toplu taşıma aracı, 32 şehirler arası yolcu otobüsü, 121 taksi durağı, 214 ticari taksi, 9 piknik alanı, 1 lunapark, toptancı halinde faaliyette bulunan 118 işyeri, 11 çay bahçesi, 73 cami, 83 kıraathane, 11 spor merkezi, 5 bilardo salonu, 13 halı saha, 6 hamam, 74 lokanta ve restoran, 36 düğün ve nikah yapılan yer denetlendi.
Denetimler aralıksız olarak devam edecek.
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