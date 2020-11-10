Büyükşehir zabıta ekiplerinden, "Salgınla Mücadele" kararlılığı
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA EKİPLERİ COVİD-19 SALGINI İLE MÜCADELEYİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYOR. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NIN KARARI DOĞRULTUSUNDA PAKET SERVİS YAPAN VE ‘GEL AL’ ŞEKLİNDEKİ UYGULAMALAR HARİÇ, LOKANTA, RESTORAN, PASTANE, KAFE GİBİ YEME İÇME YERLERİ, KAHVEHANE, KIRAATHANE VE ÇAY OCAKLARI, BERBER, KUAFÖR, GÜZELLİK MERKEZLERİ, DÜĞÜN SALONLARI, HALI SAHALAR VE SPOR SALONLARI, İNTERNET KAFELER, ELEKTRONİK OYUN SALONLARI, TİYATRO, SİNEMA VE KONSER SALONLARI, YÜZME HAVUZU, HAMAM GİBİ YERLER ÜZERİNDE YOĞUNLAŞAN ZABITA EKİPLERİ HEM 22.00’DE SONA EREN KAPATMA KARARINI DENETLİYOR HEM DE MASKE, MESAFE VE TEMİZLİK İLE İLGİLİ KONTROLLERİNİ GERÇEKLEŞTİRİYOR.
Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri Covid-19 salgını ile mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyor. İçişleri Bakanlığı’nın kararı doğrultusunda paket servis yapan ve ‘gel al’ şeklindeki uygulamalar hariç, lokanta, restoran, pastane, kafe gibi yeme içme yerleri, kahvehane, kıraathane ve çay ocakları, berber, kuaför, güzellik merkezleri, düğün salonları, halı sahalar ve spor salonları, internet kafeler, elektronik oyun salonları, tiyatro, sinema ve konser salonları, yüzme havuzu, hamam gibi yerler üzerinde yoğunlaşan zabıta ekipleri hem 22.00’de sona eren kapatma kararını denetliyor hem de Maske, Mesafe ve Temizlik ile ilgili kontrollerini gerçekleştiriyor.
Dünya genelinde binlerce insanın yaşamını yitirmesine sebep olan korona virüs salgınının Türkiye’de görülmeye başladığı ilk günden itibaren salgınla mücadele kapsamında birçok Maske, Mesafe ve Temizlik denetimleri gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelge kapsamında kararlılıkla denetimlerini sürdürüyor. Saat 22.00’ye kadar açık kalacak lokanta, restoran, pastane, berber, kuaför, yüzme havuzu, kaplıca, internet kafe, halı saha, tiyatro, sinema gibi işletmeler zabıta ekiplerinin sıkı denetimine tabi tutuluyor.
Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri, tüm iş kolları ve yaşam alanların da kurallara uyulması yönünde aynı hassasiyetle denetimlerine devam edecek.