Büyükşehir zabıta ekipleri ’Güvenli Kayseri’ için çalışmalarını sürdürüyor

Büyükşehir Belediyesi, Covid-19 ile mücadele kapsamında sürdürdüğü Maske, Mesafe ve Temizlik denetimlerine tüm iş kolları ve yaşam alanlarında titizlikle devam ediyor. Salgının başından beri Kayseri’de denetimler konusunda azami gayret gösteren Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, kuaför ve güzellik merkezleri, internet cafeler başta olmak üzere birçok yaşam alanında denetimler gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın pandemi süresince gösterdiği hassasiyetlerin en başında Kayseri’de yapılan maske, mesafe ve temizlik denetimleri geliyor. Bu kapsamda Başkan Büyükkılıç’ın talimatlarıyla sık sık denetimler gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, kontrollü sosyal hayatın daha sağlıklı ve daha güvenilir olabilmesi için gayret gösteriyor. Maske, mesafe ve temizlik kurallarının tüm yaşam alanlarında uyulması için hassasiyet gösteren ekipler, 44 alışveriş merkezi, 276 denetlenen AVM içi işletme, 286 pazar esnafı, 213 berber, kuaför ve güzellik Merkezi, 8 internet kafe, 316 toplu taşıma aracı, şehirler arası yolcu terminal içerisi esnafları ve 18 şehirler arası yolcu otobüsü, 183 taksi durağı, 448 ticari taksi, 9 piknik alanı, toptancı halinde faaliyette bulunan 118 işyeri, 34 çay bahçesi, 73 cami, 56 kıraathane, 5 spor merkezi, 5 bilardo salonu, 11 halı saha, 7 hamam, 127 lokanta, dürüm salonları ve restoran, 3 düğün ve nikah yapılan yerlerde kurallara uyulması için denetimler gerçekleştirdi. Ayrıca koronavirüs tedbirleri kapsamında iş yerlerinde aralıksız denetimlere devam eden zabıta ekipleri, vatandaşların güvenli bir Kayseri’de yaşayabilmeleri için gece gündüz demeden çalışıyor.