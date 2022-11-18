Büyükşehir, Yeşilhisar Millet Bahçesini hizmete açıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “150. Yılda 150 Proje” sloganı doğrultusunda “Her İlçeye Millet Bahçesi” projesi çerçevesinde Yeşilhisar Millet Bahçesi’nin yarın hizmete açılacağını söyledi.

Turizm değerleri yönünden önemli bir potansiyele sahip olan Yeşilhisar ilçesine çok fonksiyonlu Millet Bahçesi Projesi tamamlanarak, açılışa hazır hale geldi. Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, içmece şifalı suyundan, balon turizmine, Soğanlı Vadisi’nden Sultan Sazlığı’na kadar adeta turizm cenneti olan Yeşilhisar ilçesine Millet Bahçesi’ni kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak merkez ve taşra ilçeleri dâhil, kenti Millet Bahçeleri ve Millet Kıraathaneleri ile donatacaklarını vurgulayarak, “Bu çerçevede tarım, turizm ve tarihin eşsiz yeri Yeşilhisar’da bir projemizi daha hayata geçiriyoruz. Yeşilhisar Millet Bahçemiz, ilçemize ve şehrimize kazandırdığımız güzelliklerden bir tanesi olarak hizmete açılıyor” dedi. Yaklaşık 8 dönümlük bir alanda yapılan Millet Bahçesi’nin, sosyal donatılarıyla, yeşil alanlarıyla, oyun gruplarıyla, fitness aletleriyle vatandaşların uğrak yeri olacağının altını çizen Büyükkılıç, “Yeşilhisar Millet Bahçemiz, ilçemizin ve şehrimizin en güzel güneşin doğum ve batımının izlendiği nokta olacak. Bu güzel projenin Yeşilhisar’ımıza ve Kayseri’mize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen Yeşilhisar Millet Bahçesi Açılış Töreni’nin 19 Kasım Cumartesi günü saat 14.00’da gerçekleşeceğini duyurdu.