Büyükşehir ve hayırsever işbirliğinde Bünyan’da restorasyon çalışması yapılacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile hayırsever Erkut Korkmaz, Şadi Korkmaz ve Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun arasında Bünyan’da bulunan “Abdurrahman Gazi Türbesi” restorasyonu için işbirliği protokolü imzalandı.

Büyükşehir Belediyesi, hayırsever ve belediye arasında işbirliği ile dayanışmanın en güzel örneklerini sergilemeye devam ediyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile hayırsever Erkut Korkmaz, Şadi Korkmaz ve Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun arasında Bünyan’da bulunan “Abdurrahman Gazi Türbesi” restorasyonu için işbirliği protokolü imzalandı. Büyükşehir Belediyesi Başkanlık makamında gerçekleşen imza protokolünde konuşan ve Kayseri’nin hayırseverler şehri olduğunu söyleyen Başkan Büyükkılıç, şehirde cami, sağlık ocağı ya da eğitim kurumu hayata geçiren birçok hayırsever olduğunu ancak bir tarihe esere sahip çıkmanın, geçmişe sahip çıkmak demek olduğunu belirtti.

Büyükkılıç, projenin kuruldan geçtiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

“Kayseri’mizde cami yapan, sağlık ocağı yapan ya da bir eğitim kurumunu hayata geçiren hayırseverleri çok görüyoruz ama bir tarihi esere sahip çıkıp, geçmişine sahip çıkan anlayış içerisinde restorasyon çalışmasına imza atan hayırseverlerimizin de olduğunu görmekten keyif alıyoruz. İlhanlılar dönemi olarak bilinen o dönemin tabi ki kurucularından Abdurrahman Gazi ismiyle bilinen zatın türbesi burada görüldüğü gibi inşallah projeleri kuruldan geçti. Erkut İnşaat, Kayseri’mizin onuru, gerçekten şehrimize sevdalı değerli büyüğümüz Şadi Ağabeyimiz ve kıymetli evladı, ‘bu restorasyonu biz sahiplenelim’ dediler. Biz de kendilerine teşekkür ediyoruz. Projesini çizdirdik, kuruldan geçirdik ve onlar da besmele çekip imzayı attılar.”

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun da, hayırseverlerin ilgilerinin Bünyan’a çok fazla olduğunu dile getirerek, “Doğdukları memlekete hayır yapmayı çok seviyorlar, Allah razı olsun. Kayseri Üniversitemizin içerisindeki toplantılarımızı yapmışlardı. Dün de biliyorsunuz park açılışımız vardı. Güzel bir parkı yaptılar. Bizler de parkın açılışını yaptık. Gerçekten her hayırseverin zor niyetleneceği bir restorasyon çalışmasına imza attılar. Kendilerini kutluyorum. Rabbim hayırlarını kabul etsin diyorum” diye konuştu.

Hayırsever Erkut Korkmaz ise Başkan Büyükkılıç’a gösterdiği hassasiyet için teşekkür etti. Korkmaz, protokolde yaptığı konuşmada, “Biz de hassasiyet gösterdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Okul, cami diye bahsettiniz. Onlar da olacak inşallah. Ama biz ne kadar tarihi esere hassasiyet gösteriyorsak, belediye olarak sizlerin bu hassasiyeti göstermesi de bizi ayrıca mutlu etti. Çok teşekkür ediyoruz” dedi.

İmzaların atılmasının ardından Başkan Büyükkılıç ve hayırseverler Şadi Erkut Korkmaz, Abdurrahman Gazi Türbesi projesini inceledi. Protokolde, Genel Sekreter Hüseyin Beyhan ile Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman da hazır bulundu.