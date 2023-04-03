Büyükşehir Spor A.Ş.’nin 2’nci bahar dönemi spor okulları kayıtları başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., 14 farklı branşta 12 spor tesisinde minikler başta olmak üzere Kayserililere sporu sevdiren Spor Okulları’nın 2’nci Bahar Dönemi kayıtlarını başlattı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren kentte düzenlediği spor faaliyetlerinin yanı sıra, ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarında da adından söz ettiren Spor A.Ş., Kayserilileri sporla iç içe tutan çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Sağlıklı yaşama önemli katkı sunan, minikler başta olmak üzere her yaş grubundan vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği spor okullarının 14 branşta 12 tesiste düzenlenecek 2’nci Bahar Dönemi kayıtları başladı.

Tam donanımlı tesislerinde düzenlediği eğitimler, etkinlikler ve faaliyetler bünyesinde profesyonel sporcular yetiştiren, Türkiye’yi ve Kayseri’yi ulusal ve uluslararası müsabakalarda gururla temsil ederek ülke sporuna profesyonel sporcular kazandıran Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından, 12 spor tesisinde futboldan basketbola, okçuluktan tenise, yüzmeden kick boksa kadar birbirinden farklı 14 branşta zengin içeriklere sahip eğitimlerin verileceği spor okullarının 2’nci Bahar Dönemi kayıtları başladı. 2 Mayıs’ta başlayacak 2’nci Bahar Dönemi Spor Okulları eğitimleri, 4 Haziran’da sona erecek şekilde planlandı.

12 tesiste 14 branş

Tüm Kayserililere eğlenceli spor eğitimleri imkânı sunan Spor Okulları’nın 2’nci Bahar Dönemi Kurslarında branşlar ve yaş aralıkları şu şekilde belirlendi:

Yetişkin kursları için 16-65 yaş, cimnastik 4-10 yaş, yüzme 6-13 yaş, futbol 5-12 yaş, basketbol 7-15 yaş, hentbol 7-15 yaş, tenis 7-15 yaş, masa tenisi 7-15 yaş, okçuluk 7-15 yaş, geleneksel okçuluk 7-15 yaş, buz pateni 4-15 yaş, kick boks 7-15 yaş, voleybol 7-15 yaş, badminton 7-15 yaş ve güreş 8-12 yaş.

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.’de spor okulu kurs ücreti aylık 250 TL, yetişkin kursu 300 TL ve tenis yetişkin kurs ücreti ise aylık 400 TL olarak belirlendi.

Kurslara katılmak isteyen sporseverler detaylı bilgi almak ve kayıt olmak için www.sporaskayseri.com.tr adresi üzerinden detaylı bilgiye ulaşarak kayıt işlemlerini de gerçekleştirebilecek.