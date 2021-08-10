banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Messi'nin yeni takımı açıklandı
Messi'nin yeni takımı açıklandı
Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı
Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı
Piyasalarda son durum ne?
Piyasalarda son durum ne?
'Yorumunuzu silerseniz size para vereceğiz!'
'Yorumunuzu silerseniz size para vereceğiz!'

Büyükşehir Spor A.Ş.’den ‘Telafide ben de varım’ etkinliği

Kayseri’de sporun adresi olan Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. fiziksel, kültürel ve sportif eğitim faaliyetleri desteklemek amacıyla öğretmenlere yönelik ‘Telafide Ben de Varım’ etkinliği gerçekleştirdi.

KAYSERİ 10.08.2021, 13:39
Büyükşehir Spor A.Ş.’den ‘Telafide ben de varım’ etkinliği

Kayseri’de sporun adresi olan Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. fiziksel, kültürel ve sportif eğitim faaliyetleri desteklemek amacıyla öğretmenlere yönelik ‘Telafide Ben de Varım’ etkinliği gerçekleştirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin en etkin olduğu alanlardan olan spor konusunda vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte etkinlik ve spor aktiviteleri düzenleyen Spor A.Ş. ‘Telafide Ben de Varım’ programı kapsamında öğretmenlerle doğa yürüyüşü ve spor etkinlikleri gerçekleştirdi.

Talas ilçesi Ali Dağı Yamaç Paraşüt İniş Alanı’nda düzenlenen etkinlik, Spor A.Ş. eğitmenleri tarafından kovid-19 salgını sürecinde yapılan seyreltilmiş, uzaktan eğitim faaliyetlerinin sona erdiği yaz tatili döneminde fiziksel, sosyal-duygusal ve akademik gelişimi, kültürel ve sportif eğitim faaliyetleri desteklemek amacıyla gerçekleştirildi.

Öğretmenlerin yer aldığı aktivite, 4 kilometrelik parkurda yapılırken, etkinliğe ilgi yoğun oldu. Etkinliğe katılan öğretmenler, bu güzel çalışmadan dolayı Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. ekibini tebrik etti.
Yorumlar (0)
28°
açık