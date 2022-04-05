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Büyükşehir Spor AŞ’den 12 tesiste spor okulları

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. yaz kış aralıksız şekilde düzenlediği, her yaştan vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği Spor Okulları’na yeni dönem kayıtları ile devam ediyor. Spor A.Ş. yoğun bir katılımla gerçekleştirdiği 1’inci Bahar Dönemi Spor Okulları’nın hemen ardından, 12 tesiste, 12 branşta düzenlenecek 2’nci Bahar Dönemi Spor Okulları için kayıt almaya başladı.

KAYSERİ 05.04.2022, 11:55
Büyükşehir Spor AŞ’den 12 tesiste spor okulları

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. yaz kış aralıksız şekilde düzenlediği, her yaştan vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği Spor Okulları’na yeni dönem kayıtları ile devam ediyor. Spor A.Ş. yoğun bir katılımla gerçekleştirdiği 1’inci Bahar Dönemi Spor Okulları’nın hemen ardından, 12 tesiste, 12 branşta düzenlenecek 2’nci Bahar Dönemi Spor Okulları için kayıt almaya başladı.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren ve Kayseri’de sporu bir yaşam şekli haline getirmeyi amaçlayan, sporun ve sporcunun en büyük destekçisi Spor A.Ş. ayrıca ülke ve dünya çapında düzenlenen organizasyonlarda yetiştirdiği sporcuların elde ettiği başarılarla adından söz ettiriyor. Kayseri’de spor faaliyetleri alanında ilklere imza atan ve küçük yaştan itibaren Kayserililere sporu sevdiren Spor A.Ş. sağlıklı bireyler yetiştirmek amacıyla spor faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi, Spor A.Ş. tarafından yaz kış demeden düzenlenen ve vatandaşlardan tam not alan ‘Spor Okulları’ yeni dönem kayıtlarıyla devam ediyor. Spor A.Ş. eğitmenlerince sporseverlerin hizmetine sunulan bahar dönemi spor okulları kurs programı çerçevesinde futboldan basketbola, okçuluktan tenise, yüzmeden kick boksa kadar birbirinden farklı 12 dalda kurs hizmeti ile dolu dolu spor desteği verecek. Spor A.Ş. 12 tesisi ile yılın her dönemi yoğun ilgi gören kurs çeşitliğiyle sporun ve sporcunun yanında yer alıyor.

Büyükşehir Belediyesi, spor kurs ve eğitimleri çerçevesinde spor okullarının 1’incisinin ardından, 2’inci Bahar Dönemi Spor Okulları kayıtlarını 4 Nisan’da başlattı. 2’nci Bahar Dönemi Spor Okullarında branş ve yaş aralıkları yetişkin kursları için 16-65, jimnastik için 4-10, yüzme için 6-13 ve buz pateni için 4-15 yaş olarak belirlenirken futbol, basketbol, hentbol, tenis, masa tenisi, okçuluk, geleneksel okçuluk ile kick boks ve voleybol için ise yaş aralığı 7-15 olarak düzenlendi.

BÜYÜKŞEHİR’İN SPOR PROJESİNDE YENİ METE GAZOZLAR YETİŞİYOR

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Spor Toto işbirliğiyle kente kazandırılan, kenti olimpik okçuluk ile atçılığın merkezi haline getirecek olan Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi’nde yeni Mete Gazozların yetişeceği kurs kayıtları devam ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın spora ve sporcuya verdiği önem çerçevesinde kentin spor altyapısını güçlendirmek için Türkiye’nin en modern tesislerini kazandırdığı Geleneksel Sporlar, Binicilik ve Okçuluk Tesisi’nde 7-15 yaş çocuk ve 16-65 yaş yetişkin için modern ve geleneksel okçuluk branşlarında kurs kayıtları devam ediyor.

KAYITLI ÖĞRENCİLERİN VELİLERİNE ÖZEL İNDİRİM

10 Mayıs 2022’de başlayacak olan Büyükşehir Spor A.Ş.’nin 2’nci Bahar Dönemi Spor Okulları eğitimleri, 12 Haziran 2022’de sona erecek. Ayrıca 2. Bahar Dönemi Spor Okulu’na kayıtlı olan öğrencilerin velilerine özel 4 Nisan-16 Mayıs tarihleri arasında tesislerde fitness, stüdyo ve havuz paketlerine kayıt yaptıracak Olan velilere yüzde 20 indirim uygulanacak.

Kurs ve eğitimlerle ilgili detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak isteyen sporseverler www.sporaskayseri.com.tr internet adresinden işlemlerini yapabilecek.

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