Büyükşehir SPOR A.Ş. ile yüzlerce kadın ritmi yakaladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Spor A.Ş. ‘Ritmini Yakala’ sloganı ile yüzlerce kadının katıldığı birbirinden farklı dans koreografileri ve sahne gösterilerinin yer aldığı program düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi, kentte yaptığı sosyal etkinliklerle adından söz ettirmeye devam ederken, bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından ’Ritmini Yakala’ sloganı ile birbirinden farklı dans koreografileri ve sahne gösterilerinin yer aldığı etkinlik gerçekleştirildi. Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi’nde ücretsiz düzenlenen dans etkinliğine yüzlerce kadın katıldı. Aerobik Zumba Seanslarının ve sürpriz hediyelerin olduğu etkinlikte yüzlerce sporsever doyasıya eğlendi. Katılımcılar, Spor A.Ş. eğitmenleri eşliğinde, eğlenceli müziklerle spor yaparak stres attı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından ‘Ritmi Yakalamaya Hazır mısınız?’ sloganı ile düzenlenecek dans etkinliğine katılmak isteyen kadınlar için ücretsiz ulaşım imkânı da sağladı.