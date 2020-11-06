Büyükşehir, Selçuklu mirası Kızıl Köşk’ü restorasyona hazır hale getirdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, önemli bir Selçuklu şehri konumundaki Kayseri’de önemli bir tarihi değeri daha gün yüzüne çıkardı. Başkan Büyükkılıç’ın talimatıyla Anadolu Selçuklu Devleti 1. Alaaddin Keykubad dönemine tarihlenen Billur Bağları mevkisindeki Kızıl Köşk ayağa kaldırılarak, restorasyona hazır hale getirildi.

800 yıllık tarihe sahip olduğu belirlenen Kızıl Köşk’te Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen kazı çalışması sona erdi. Kazı çalışmasının hemen ardından ise restorasyona yönelik projelendirme çalışmaları başlatıldı. Önümüzdeki yıl bir taraftan yapı çevresinde kazı çalışmaları sürdürülecek, diğer taraftan da ana yapıda restorasyon çalışmalarına başlanacak. Kayseri Müze Müdürlüğü denetiminde tamamen Büyükşehir Belediyesi uzmanları tarafından yürütülen çalışma, arkeolojik kazı disiplini içerisinde orta vadeli hedefler arasında yer alıyor. Kızıl Köşk hakkında bilgiler aktaran Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin önemli bir Selçuklu şehri olduğuna vurgulayarak, “Şehrimizin doğusunda Haydar Bey Köşkü, kuzeyinde Hızır İlyas Köşkü, batısında Keykubadiye Sarayı ve şu anda da güneyindeki Kızıl Köşk. Bunlar bize Selçuklu dönemine ilişkin çok önemli bilgiler aktarıyor. Etrafı köşklerle kuşatılmış bir Selçuklu şehrinden söz ediyoruz. İnşallah bu projemizi tamamlayarak şehrin tarihine önemli bir katkı daha sağlayacağız" ifadelerini kullandı.