Büyükşehir Sarız’da hasarlı minareyi sorunsuz şekilde yıktı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla Sarız ilçesinde ağır hasar alan cami minaresinin yıkım işlemini gerçekleştirdi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği Kayseri’nin Sarız ilçesinde ağır hasar alan yapıların hasar tespit çalışmaları yapılırken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi de bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Depremlerin etkili şekilde hissedildiği Kayseri ve ilçelerinde tespit edilen ağır hasarlı ve tehlike arz eden yapıların yıkım işlemleri gerçekleştiriliyor. Bu çerçevede deprem sonrası hasar aldığı tespit edilen ve yıkım kararı verilen Sarız Günesen Camii minaresi, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin titiz çalışmasıyla yıkıldı.

Cami çevresinde yıkım öncesi güvenlik tedbirleri alan ekipler, hiçbir canlının ve yapının zarar görmemesi için titiz bir çalışma yürüttü. Çalışma çerçevesinde hasarlı minarenin yıkımı sorunsuz şekilde gerçekleştirildi.