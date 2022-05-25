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Büyükşehir müzeleri, Müzeler Haftası’nda ziyaretçi akınına uğradı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı müzeler, “18-24 Mayıs Müzeler Haftası” dolayısıyla ziyaretçi akınına uğradı. Müzeler Haftası çerçevesinde ücretsiz olarak gezilen Selçuklu Uygarlığı Müzesi’ni bir haftada 9 bin 872, Milli Mücadele Müzesi’ni de 8 bin 966 kişi ziyaret etti.

KAYSERİ 25.05.2022, 11:33
Büyükşehir müzeleri, Müzeler Haftası’nda ziyaretçi akınına uğradı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı müzeler, “18-24 Mayıs Müzeler Haftası” dolayısıyla ziyaretçi akınına uğradı. Müzeler Haftası çerçevesinde ücretsiz olarak gezilen Selçuklu Uygarlığı Müzesi’ni bir haftada 9 bin 872, Milli Mücadele Müzesi’ni de 8 bin 966 kişi ziyaret etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Müzeler ve Tarihi Yapılar Yönetim Şube Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Milli Mücadele ve Selçuklu Uygarlığı Müzeleri’nde “18-24 Mayıs Müzeler Haftası” ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. 6 bin yıllık tarihi geçmişi olan, şehrin kimliğini yansıtan, tarihini ve kültürünü anlatan birbirinden önemli müzeleri, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul öncesi, ilk, orta ve lise düzeyinde okullar, üniversite öğrencileri, yerli ve yabancı turistler ve turist kafileleri, kamu kurum ve kuruluşlarının proje gezileri çerçevesinde öğrenci grupları gezdi.

Milli Mücadele Müzesi’ni gezen vatandaşlar, müzenin iki ana bölümünden biri olan ‘Milli Mücadele’de Kayseri’ başlığı altında Milli Mücadele yıllarında Kayseri’de neler yaşandığını, düşmanın Kayseri civarından nasıl bertaraf edildiğini, dönemin bölgedeki kahramanlarını ve mekânlarını, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Kayseri’ye taşınması fikrini ve bu süreçleri, Kayseri’den cephelere yapılan sevkiyatları ve yardımları gördü. Vatandaşlar, ikinci bölüm olan “Kayseri Lisesi Eğitim Tarihi” başlığı altında ise Kayseri Lisesi’nin tanıklık ettiği tarihi olaylar, eğitim tarihi boyunca kullanılan eşyalar, araç ve gereçler, Kayseri Lisesi’nin mezunlarından bazılarının silikon heykellerini incelediler.

Açıldığı tarihten bugüne 700 bin civarında ziyaretçi ağırlayan Selçuklu Uygarlığı Müzesi’nde ise, ’Selçuklu Kenti’, ’mimarisi’, ’sanatı’, ’bilimi’, ’giysisi’ gibi unsurlar ile ’’Kayseri’de Selçuklular’’, ’’Anadolu’da Selçuklular’’ gibi bölümlerle beraber Selçuklu Dönemi’ndeki ’hastalıklar’, ’tedavi yöntemleri ve aletleri’, ’bilginler’, ’ecza’, ’su ve sağlık’, ’müzik ile tedavi’, ’renk ile tedavi’ gibi bölümler bulunuyor.

Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı müzeler, pazartesi günü dışında her gün açık olup, 09.00- 17.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

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