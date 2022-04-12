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Büyükşehir Meclisi’nden önemli kararlar

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında Nisan Ayı Meclis Toplantısı’nda önemli kararlara imza attı.

KAYSERİ 12.04.2022, 11:35
Büyükşehir Meclisi’nden önemli kararlar

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında Nisan Ayı Meclis Toplantısı’nda önemli kararlara imza attı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2022 Yılı Nisan Ayı Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında, Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Mecliste 44 asıl, 21 ek olmak üzere 65 gündem maddesi meclis üyelerince görüşülerek, karara bağlandı.

Tarihi Kayseri Mahallesi’nde yer alan Jandarma Mektebi içinde hizmet verecek müze çalışmaları tamamlanırken, eser yerleştirme süreci çerçevesinde çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede mecliste, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni kurulacak müzeler ve sergiler için Koleksiyoner Haluk Perk ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi arasında protokol imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç veya Genel Sekreter Hüseyin Beyhan’a yetki verilmesi talebi görüşüldü.

Başkan Büyükkılıç, bu müzenin Tavukçu Mahallesi’ne renk katacağını ifade ederek, “Kayserimizi müzeler ve kütüphaneler şehri yapma yönünde gerek ilçelerimizde gerekse büyükşehir bağlamında birlikte çabalarımızın süreceğini ifade ediyorum. Bu çalışmanın da önemli bir çalışma olduğunu paylaşıyoruz, Tavukçu Mahallesi’ne bir bakıma renk katacaktır. Bir eseri restore etmek önemli ama ona bir fonksiyon yüklemek çok daha önemli. O anlamda çalışma yapıyoruz” diye konuştu.

Talep, meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi. Mecliste, 2021 yılında Pençe-Yıldırım Harekâtı esnasında şehit olan Uzman Onbaşı Eyyüp Gergin’in adının yaşatılması adına Akkışla İlçesi, Manavuz Mahallesi, Girinci 1. Caddesi isminin Şehit Eyyüp Gergin Caddesi olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu görüşüldü. Rapor, meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi.

Büyükşehir Meclisi, korona virüse yenik düşerek hayatını kaybeden Kayseri Diş Hekimleri Odası Başkanı Emrullah Maraş’ın adını da yaşatacak. Diş Hekimi Emrullah Maraş isminin Kayseri’de bulunan bir cadde ya da sokağa verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu’nu görüşen meclis, raporu oy birliği ile kabul etti. Başkan Büyükkılıç, hayatını kaybeden diş hekimi Maraş’a Allah’tan rahmet diledi.

Mecliste, Raylı Sistem Toplu Taşıma Hizmetleri işletmeciliğinin ve raylı sistemlere ait demirbaşların Kayseri Ulaşım Turizm İnşaat Taahhüt Proje Müşavirlik Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye devredilmesi talebi de görüşüldü. Başkan Büyükkılıç, yapımı devam eden tramvay hatları ile ilgili de bilgi vererek, şunları söyledi:

“Daha önce verilmiş olan 10 yıllık süre yetkisinin tekrar verilmesi isteniyor. Talas’ımıza ait olan ilave hattın ve Tınaztepe sonrası Kumsmall alışveriş merkezimiz, Şehir Hastanemiz ve terminalimizin önünden geçecek hattın tamamlanmasıyla toplam 48 kilometreye ulaşacak. İnşallah bir terslik olmazsa Temmuz-Ağustos gibi Tınaztepe hattının, 3 ay sonrası yani, sonbahar gibi Talas hattımızın hayata geçeceğini umuyoruz. 6 tramvay biz protokol imzalayıp aldık, 5 de bakanlığımız veriyor. 69 tramvay vagonumuz mevcut, böylece 80’e ulaşmış oluyor.”

Talep, meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi. Mecliste, Kocasinan İlçesi, Yamula Fosil Lokalitesi kazısına destek sağlamak amacıyla Kazı Başkanı Prof. Dr. Pınar Kırmızıoğlu ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi arasında protokol imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç veya Genel Sekreter Hüseyin Beyhan’a yetki verilmesi talebi de görüşüldü. Büyükkılıç, gündem maddesi ile ilgili yaptığı konuşmada, “Ağırlık Yamula’da ama bunun yanında Ağırnas bölgesi olan Koramaz Vadisi’nde de çıkıyor. 7.5 milyon yıl önce yaşamış olduğu ifade edilen fil, zürafa, mamut ve onların ataları gibi fosillerin çıktığı çalışma ile ilgili yetki talebimiz vardır. Eski müzeyi de koruyarak yeni Fosil Müzemizi de hayata geçireceğiz” dedi. Talebi yine, meclis üyeleri oy birliği ile kabul etti.

Mecliste, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin teşkilat şemasının onaylanması talebi de oylanırken, Başkan Büyükkılıç, Ali Hasdal’ın Genel Sekreter Yardımcısı olduğunu, ayrıca Mustafa Türkmen’in Park ve Bahçeler Daire Başkanı, Rıdvan Yurtlak’ın Mali İşler Hizmetler Daire Başkanı, Oğuzhan Postallı’nın İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı, Yasin Harmancı’nın Fen İşleri Daire Başkanı ve Cenani Ayaydın’ın ise İşletme ve İştirakler Daire Başkanı olarak görev yaptığını söyledi.

İncesu ilçesinin 18 milyon TL ek bütçe talebi de meclis üyelerince oy birliği ile kabul edilirken, Başkan Büyükkılıç, alınan kararların hayırlı, uğurlu olmasını temenni etti.

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