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Büyükşehir Meclisinden kiracısı olan iş yerlerine 2.3 milyonluk destek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında toplandı. Başkan Büyükkılıç, Kovid-19 salgınında her zaman esnafın yanında olduklarını belirterek, “Mülkiyeti belediyemize ait işyerlerindeki kira ücreti artışlarında yüzde 50 indirim uygulayacağız. Yaptığımız desteğin belediyemize maliyeti 2.3 Milyon TL’nin üzerinde olduğunu belirtmek istiyorum” dedi. Ayrıca servis araçlarından alınan yıllık vize ücretlerinin 1 yıl süreyle alınmaması kararı da mecliste oy birliği ile kabul edildi.

KAYSERİ 11.01.2021, 17:07
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Büyükşehir Meclisinden kiracısı olan iş yerlerine 2.3 milyonluk destek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında toplandı. Başkan Büyükkılıç, Kovid-19 salgınında her zaman esnafın yanında olduklarını belirterek, “Mülkiyeti belediyemize ait işyerlerindeki kira ücreti artışlarında yüzde 50 indirim uygulayacağız. Yaptığımız desteğin belediyemize maliyeti 2.3 Milyon TL’nin üzerinde olduğunu belirtmek istiyorum” dedi. Ayrıca servis araçlarından alınan yıllık vize ücretlerinin 1 yıl süreyle alınmaması kararı da mecliste oy birliği ile kabul edildi.

2021 yılının ilk meclis toplantısı olan Büyükşehir Belediyesi Ocak ayı Meclis Toplantısı Kadir Has Kongre Merkezi’nde koronavirüs tedbirleri kapsamında yapıldı.

51 MADDE OYLANIP, KARARA BAĞLANDI

Başkan Büyükkılıç, “Kovid 19 nedeniyle destek konusunda iki ayrı önerge var. Önergelerin de gündem maddesine alınıp, görüşülmesini oylarınıza sunuyorum” dedi ve oy birliği ile 2 önerge de kabul edilerek, meclisin gündem maddesi 51 oldu.

SERVİS ARAÇLARINDAN 1 YIL VİZE ÜCRETİ ALINMAYACAK

Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine ve oylanmasına geçildi. Meclis üyelerinin talep ve görüşlerini de dinleyen Başkan Büyükkılıç, kovid 19 salgınının yayılımının en aza indirilmesi, salgınla mücadele ve salgının etkilerinin azaltılması faaliyetleri kapsamında ekonomik olarak zarar gören servisçi esnafı desteklemek amacıyla, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Servis Araçları Yönetmeliği gereği tahditli plaka ve özel izin belgeli servis araçlarından alınan yıllık vize ücretlerinin 1 yıl süreyle alınmaması maddesini de oyladı ve oy birliği ile kabul edildi.

BELEDİYE KİRACISI İŞYERLERİNE DESTEK

Başkan Büyükkılıç, “Belediyemizin kiracısı olan iş yerlerinden şartname ve sözleşmeler uyarınca kira artış oranlarındaki yüzde 50 oranında indirim yapılması yönünde talebin oylarını kabulünüze sunuyoruz” dedi. Talep oylandı ve oy birliği ile kabul edildi. Büyükkılıç, ayrıca sınırlamalardan dolayı tatil olduğu günlerde kiracı işyerlerinden ücret alınmadığını, bu zamana kadar 3.5 milyon TL’lik bir maliyeti belediyenin üstlendiğini, kira artışı indirimi ile 2.3 milyon TL maliyeti olacağını belirterek, “Helali hoş olsun, hiç önemli değil, önemli olan esnafımızın sağlıklı bir şekilde yaşamasıdır. Meclis gündeminde alınan kararlar hayırlı olsun” diye konuştu.
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