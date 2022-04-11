Büyükşehir meclisi 2021 yılı faaliyet raporunu onayladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı, Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 65 gündem maddesi görüşülerek karara bağlanırken, 2021 yılına ait Faaliyet Raporu, meclis üyelerince onaylandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2022 Yılı Nisan Ayı Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Mecliste 44 asıl, 21 ek olmak üzere 65 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek, karara bağlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 2021 yılına ait Faaliyet Raporu’nun görüşüldüğü mecliste, Faaliyet Raporu ile ilgili konuşan Meclis Başkanvekili Mehmet Savruk, “Kentimizi keyifle yaşanabilir kılma adına büyük gayretler gösteren, çalışkanlığı ve projeleri sayesinde Kayseri modeli belediyecilik anlayışını pekiştirmek adına gayretleri ile dikkat çeken, marka şehir imajını yerleştirmek için gayret gösteren değerli başkanımıza teşekkür ve şükranlarımı ifade etmek isterim. Bu süreçte emeklerini esirgemeyen, fedakârlık örnekleri sergileyen daire başkanlarımızın ve tüm belediye çalışanlarımızın da bu çalışmalarından dolayı takdir ve teşekkürü hak ettiğine inanıyorum” diye konuştu.

Meclis üyelerinin rapor hakkında görüşlerinin ardından, 2021 yılına ait Faaliyet Raporu meclis üyelerince kabul edildi. Başkan Büyükkılıç, faaliyet raporunun oylanmasının ardından meclis üyelerine teşekkür ederken, Kayseri’nin yatırım bütçesi olarak yüzde 60’ları bulan Türkiye’de 30 büyükşehir arasında yatırım lideri olduğunu, tarım ve hayvancılığı olmazsa olmaz gördüklerini vurguladı. Büyükkılıç, yaptığı konuşmada, “16 ilçe belediye kardeşimiz ile el ele gönül gönüle, belediye meclis üyelerimizi ayrıştırmadan bağrımıza basarak, bu şehre hizmet etmek için, ilçelerimizi daha mamur, yaşanılabilir konuma getirmek için gayret gösteriyoruz” dedi.

Ekibinin ibadet aşkıyla hizmet ettiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Gece demeden gündüz demeden koşturan her kademedeki mesai arkadaşlarıma, altyapı kuruluşlarıma ve şirketlerimin tüm ekiplerine huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Onlar bir ibadet aşkıyla çalışmalarını sürdürüyor. Daha fazlasının yapılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi belediyecilikte model bir belediyedir. Bugüne kadar belediye başkanlığı yapan kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bizler de, bir taş daha fazla koymanın gayretini güdüyoruz” şeklinde konuştu.

Büyükkılıç, Kayseri’nin güvenli bir liman ve huzur şehri olduğunu, bu şehrin kıymetinin bilinmesinin gerektiğini vurgulayarak, Kayseri’de kültür, doğa, spor, gastronomi turizmi gibi çok sayıda çalışma yaptıklarını söyledi.

Mecliste Kayseri Büyükşehir Belediye Encümeni’ne 5 üyenin seçiminin yanı sıra, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Plan ve Bütçe Komisyonu, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, Ulaşım Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu üye sayıları belirlenip seçim yapıldı. Ayrıca, Hukuk Komisyonu kurulması, üye sayısının belirlenmesi ve üye seçiminin yapılması da meclis üyelerince kabul edildi.

Gündem maddeleri ile ilgili meclis üyelerinin görüşlerinin alındığı meclis toplantısının ardından, Başkan Büyükkılıç, mecliste alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu.