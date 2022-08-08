Büyükşehir kütüphaneleri kitapseverlerin adresi oldu

3 bin 750 kişi kapasiteli Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneleri, toplam 128 bin 212 basılı, 22 bin elektronik kitap ile 7 ayda 1 milyon 845 bin kitapseverin adresi oldu.

Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç öncülüğünde eğitime, bilime, bilgiye ve bunların muhatabı insana yaptığı yatırımlar ile kütüphanelerinde verdiği hizmetler sayesinde gönüllerde yer etmeyi sürdürüyor. Toplam 128 bin 212 basılı, 22 bin elektronik kitap bulunan, 3 bin 750 kişi kapasite ile 7 ayda 1 milyon 845 bin ziyaretçi ağırlayan Büyükşehir Belediyesi kütüphaneleri, kentte kitapların yuvası, kitap kurtlarının ise adresi oldu.

9 Ağustos Dünya Kitapseverler Günü’nde de kütüphaneleri dolduran Kayseri’deki kitap kurtları, kent genelindeki Büyükşehir’e ait 9 donanımlı kütüphanede bilgi açlığını gideriyor. Kayseri’yi kütüphaneler kenti yapma hedefiyle bu konuda vatandaşlardan gelen talepleri ve gereklilikleri yerine getirmeye gayret gösteren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, her birisi binlerce kitap dolu, donanımlı, temiz ve konforlu ortamı ile vatandaşlara da eğitime de katkı sağlıyor.

Son olarak 15 bin basılı, 22 bin elektronik kitap bulunan 800 kişilik kapasite ile Erkilet’te hizmete açılan kütüphanesiyle kentteki kütüphane sayısını 9’a çıkaran Büyükşehir Belediyesi, kütüphanelerinde üyelik çalışmalarını da yürütüyor. Kütüphanelerden alınan hizmeti kolaylaştırmak, en iyi şekilde istifade edilmesini sağlamak ve kitap okunmasını alışkanlık haline getirerek kitap kurdu sayısını arttırmak için yapılan üyelik faaliyetleri sonucunda, Kayseri’deki nüfusun ortalama 6’da 1’ine karşılık gelen toplam 246 bin 527 üye sayısına ulaşıldı.

2022 yılı Ocak-Temmuz ayları arasında kütüphanelerden alınan ödünç kitap sayısı ise 135 bin 243 olarak gerçekleşti.