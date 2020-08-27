Büyükşehir, kırsal için de ’yol’larda
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PALAS MAHALLESİ’Nİ SARIOĞLAN İLÇESİNE BAĞLAYAN 10 KİLOMETRELİK YOL İLE AĞCALI MAHALLESİ’Nİ BÜNYAN’A BAĞLAYAN 4 KİLOMETRELİK YOLDA İKİNCİ KAT ASFALT ÇALIŞMASI YAPILDI.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Palas Mahallesi’ni Sarıoğlan ilçesine bağlayan 10 kilometrelik yol ile Ağcalı Mahallesi’ni Bünyan’a bağlayan 4 kilometrelik yolda ikinci kat asfalt çalışması yapıldı.
Ulaşımdaki güvenliği ve konforu önemseyen ve kırsalda da yol çalışmalarına önem veren Kayseri Büyükşehir belediyesi, ulaşıma yaptığı yatırımları sürdürüyor.
Büyükşehir’in kırsal mahallelerdeki yol yapım çalışmaları kapsamında, Palas Mahallesini Sarıoğlan ilçesine bağlayan 10 kilometre uzunluğundaki yola ikinci kat kaplama yapılarak trafiğe açılırken, ağır tonajdan kaynaklı deformasyonu nedeniyle bozulan Bünyan-Pınarbaşı yol güzergâhından Ağcalı Mahallesini Bünyan’a bağlayan yolun dört kilometrelik kısmı ise yeniden birinci kat asfalt yapılarak trafiğe açıldı.
Söz konusu yolda, astar diye tabir edilen bitümlü malzemenin altına atılan FM 2 B 2 yerine, bitkisel içerikli solüsyon kullanılarak yolun dayanımı ve konforu artırılarak çevre kirliliği de önlenmiş oldu.
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