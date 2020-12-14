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Büyükşehir kırsal hizmetlerden ilçelere 96 milyon TL yatırım

Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından 16 ilçeye toplam 95 milyon 806 bin TL yatırım yapıldı.

KAYSERİ 14.12.2020, 15:19
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Büyükşehir kırsal hizmetlerden ilçelere 96 milyon TL yatırım

Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından 16 ilçeye toplam 95 milyon 806 bin TL yatırım yapıldı.

Başkan Büyükkılıç, göreve geldiği 31 Mart 2019’dan bu yana yaptığı hizmetlerle 16 ilçenin tamamına önemli kırsal hizmetler sundu. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, ilçeler ve kırsal mahallelerde yol, asfalt, kilitli parke, sosyal tesislerin yapım, bakım ve onarım gibi hizmetleri sonuçlandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı’nın ilçelere göre yatırım harcamaları verilerine göre 2019’da 16 ilçeye kilitli parke çalışmaları kapsamında 6 milyon 199 bin TL, 2020’de ise 6 milyon 821 bin TL ve 2019’da 23 adet oyun parkına 561 bin TL, 2020’de 31 adet oyun parkına 652 bin 497 TL yatırım yapıldı. 2019’da 12 bin 988 metre mezarlık duvarı işine 2 milyon 450 bin TL, 2020’de 9 bin 626 metre 2 milyon 308 bin TL harcanırken, 2019’da bin 834 adet beton hazır mezar yapım işine 1 milyon 24 bin TL, 2020’de bin 288 adet beton hazır mezar 1 milyon 99 bin TL harcandı. 2019’da 13 mahalleye 2 milyon 389 bin TL tutarda halı saha, 2020’de yine 16 mahalleye 3 milyon 271 bin TL bedelli halı saha yaptırıldı. 2019’da 27 adet bina -sosyal tesis- camii-okul yapım onarım işine 1 milyon 836 bin TL, 2020’de ise 48 adet bina -sosyal tesis- camii-okul yapım onarım işine 1 milyon 706 bin TL yatırım yapıldı. 2019’da 4 bin 315 adet kamelya-bank-masa-sandalye alım işine 656 bin TL, 2020’de 127 bin 505 adet kamelya-bank-masa-sandalye alım işine 633 bin TL harcandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı 2019-2020 yılları arasında ilçe yollarında asfaltlama çalışmalarında da büyük yatırımlar yaptı. Tüm ilçelere 2019’da 1. ve 2. kat olmak üzere asfalt yapımına 8 milyon 89 bin TL, 2020’de 1 milyon 440 bin TL yatırım yapılırken, 2019’da yol yapımına 4 milyon 536 bin TL, 2020’de ise 4 milyon 717 bin TL harcadı. 2019’da korige boru, baks ve köprü gibi sanat yapılarına 448 bin TL, 2020’de yine sanat yapılarına 2 milyon 209 bin TL harcama yaptı. 2019’da 2 bin 641 kilometre yola asfalt yama işine 8 milyon 314 bin TL, 2020’de 2 bin 653 kilometre yola asfalt yama işine 15 milyon 964 bin TL yatırım yapıldı. Yine 2019’da kar direği, trafik işaret levha, CTP ve boya olmak üzere 5 bin 700 adet trafik işaretlemelerine 1 milyon 207 bin TL, 2020’de 2 bin 820 adet trafik işaretlemelerine 1 milyon 56 bin TL harcandı.

2019’da karla mücadele kapsamında 2 bin 641 kilometre yola 3 milyon 417 bin TL, 2020’de ise 2 bin 653 kilometre yola 4 milyon 110 bin TL hizmet yatırımı yapılırken, 2020’de ayrıca 113 bin TL’lik 600 metrelik oto korkuluk, bariyer çalışmaları yapıldı. 2019’da 25 bin 41 kilometre yayla, arazi yolları yapım ve bakıma 3 milyon 895 bin TL, 2020’de ise 25 bin 041 kilometre yayla, arazi yolları yapım ve bakıma 4 milyon 674 bin TL yatırım yapıldı. Bu kapsamda Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı’nca 2019’da 16 ilçeye toplam maliyet 45 milyon 27 bin TL iken, 2020’de ise 50 milyon 779 bin TL oldu. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından 2019 ve 2020 yıllarında 16 ilçeye toplam 95 milyon 806 bin TL yatırım yapılmış oldu.
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