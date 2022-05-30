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Büyükşehir, Keykubadiye Sarayı’nda çıkan eserleri sergileyecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri ve Türk kültürüne önemli katkılar sağlayacak olan Keykubadiye Sarayı kazı çalışmalarında çıkan eserleri, düzenlenecek ‘Keykubadiye Sarayı Buluntuları Sergisi’ ile tanıtılacak.

KAYSERİ 30.05.2022, 12:23
Büyükşehir, Keykubadiye Sarayı’nda çıkan eserleri sergileyecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri ve Türk kültürüne önemli katkılar sağlayacak olan Keykubadiye Sarayı kazı çalışmalarında çıkan eserleri, düzenlenecek ‘Keykubadiye Sarayı Buluntuları Sergisi’ ile tanıtılacak.

Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen yarışmalarda ödüllere layık görülen Başkan Büyükkılıç liderliğindeki Büyükşehir Belediyesi, şehrin dört bir yanında yaptığı ve tarih fışkıran kazı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Tarihe ve turizme sahip çıkan, Kayseri’nin hak ettiği konuma ulaşması için gayret gösteren Başkan Büyükkılıç, bu çerçevede yeni bir çalışmaya daha imza atacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Keykubadiye Sarayı Kazı Başkanlığı işbirliği ile ‘Keykubadiye Sarayı Buluntuları’ sergisi açacak.

31 Mayıs Salı günü saat 13.00’te düzenlenecek olan ‘Keykubadiye Sarayı Buluntuları’ sergisinin açılışı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın katılımıyla gerçekleşecek. Alâeddin Keykubad dönemine ait olan saray kazısında bulunan eserlerin, Kayseri ve Türk kültürüne önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

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